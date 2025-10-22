Hindustan Hindi News
Railway Apprentice Recruitment 2025 for 1104 apprenticeship posts apply online 10th ITI pass
Railway Apprentice Recruitment 2025: 10वीं पास के लिए रेलवे में 1104 अप्रेंटिस पदों पर निकाली भर्ती, फौरन करें अप्लाई

संक्षेप: Railway Apprentice Recruitment 2025: नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ने 1104 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है । उम्मीदवार रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट ner.indianrailways.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Wed, 22 Oct 2025 09:56 AMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
RRC NER Apprentice Recruitment 2025 Apply Online: अगर आप 10वीं-आईटीआई पास हैं और रेलवे में भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो अब आपका इंतजार खत्म हो गया है। रेलवे भर्ती सेल ने दसवीं पास युवाओं के लिए बंपर पदों पर सरकारी नौकरी निकाली है। रेलवे ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर 1104 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया 16 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं, अभी आधिकारिक वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर जाएं और अपना आवेदन फॉर्म जमा कीजिए। ध्यान रखें कि आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2025 है और साथ ही साथ आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि भी 15 नवंबर 2025 ही है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए उम्मीदवारों को विभिन्न विभागों में अप्रेंटिस पदों पर नियुक्त किया जाएगा।

शैक्षणिक योग्यता-

उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा दसवीं/एसएससी या इसके बराबर शिक्षा प्राप्त की हो। उम्मीदवार ने कक्षा दसवीं परीक्षा कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। इसके अलावा कैंडिडेट के पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए।

आयु सीमा-

1. उम्मीदवारों को 16 अक्टूबर 2025 को 15 वर्ष से कम और 24 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

2. एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।

3. पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की राहत दी जाएगी।

आवेदन शुल्क-

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये की एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। एससी, एसटी एवं PwBD और महिला कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होगी।

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

