Railway ALP Recruitment 2026: सहायक लोको पायलट परीक्षा की तारीखें घोषित, फरवरी में होगा CBT एग्जाम

संक्षेप: रेलवे भर्ती बोर्ड ने CEN 01/2025 के तहत ALP भर्ती परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी हैं, CBT परीक्षा 16 से 18 फरवरी 2026 के बीच आयोजित होगी।

Railway ALP Recruitment 2026: रेलवे में सहायक लोको पायलट बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी और निर्णायक खबर सामने आ गई है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने CEN 01/2025 के तहत आयोजित होने वाली सहायक लोको पायलट (ALP) भर्ती परीक्षा की टेंटेटिव परीक्षा अनुसूची आधिकारिक रूप से जारी कर दी है। लंबे समय से परीक्षा तारीखों का इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह सूचना बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि अब उनकी तैयारी को एक स्पष्ट दिशा मिल गई है।

Railway ALP Recruitment 2026: ALP CBT परीक्षा कब होगी? रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक

भर्ती अधिसूचना: CEN 01/2025

पद का नाम: सहायक लोको पायलट (ALP)

परीक्षा मोड: कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)

परीक्षा तिथियां: 16 फरवरी 2026 से 18 फरवरी 2026 यह परीक्षा देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी और सभी योग्य अभ्यर्थियों को CBT मोड में शामिल होना होगा।

Railway ALP Recruitment 2026: परीक्षा शहर सूचना और SC/ST यात्रा पास आरआरबी ने यह भी साफ किया है कि परीक्षा शहर की जानकारी और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए यात्रा प्राधिकरण (Travel Authority) अभ्यर्थियों को उनकी अंतिम परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। इससे उम्मीदवार समय रहते अपनी यात्रा और ठहरने की योजना बना सकेंगे।

Railway ALP Recruitment 2026: ई-कॉल लेटर (Admit Card) कब मिलेगा? रेलवे भर्ती बोर्ड के अनुसार ई-कॉल लेटर (एडमिट कार्ड) परीक्षा शहर और तिथि सूचना लिंक में दर्शाई गई परीक्षा तारीख से चार दिन पहले डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और उसमें दर्ज सभी विवरणों की जांच अवश्य करें।

Railway ALP Recruitment 2026: परीक्षा केंद्र पर ये दस्तावेज लाना अनिवार्य आरआरबी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि उम्मीदवार को अपने आवेदन में दर्ज मूल फोटो पहचान पत्र परीक्षा केंद्र पर लाना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Railway ALP Recruitment 2026: आधार से जुड़ा अहम निर्देश रेलवे भर्ती बोर्ड ने सभी अभ्यर्थियों, विशेषकर आधार सत्यापित उम्मीदवारों से अनुरोध किया है कि परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले यह सुनिश्चित करें कि उनका आधार खाता UIDAI प्रणाली में अनलॉक स्थिति में हो। इसका उद्देश्य परीक्षा के दिन पंजीकरण प्रक्रिया को सुचारू बनाना और किसी भी प्रकार की असुविधा से बचना है।