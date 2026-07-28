क्या राहुल गांधी हार्वर्ड से पढ़े है? कहां से हासिल की कौन सी डिग्री, कितने हैं पढ़े लिखे
राहुल गांधी ने भारत और विदेश के कई प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई की है। उनकी शैक्षणिक यात्रा दिल्ली और देहरादून के स्कूलों से शुरू होकर अमेरिका और ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों तक पहुंची, जिसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा।
Rahul Gandhi Educational Qualification : कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अकसर चर्चा में रहते हैं, खासकर युवाओं के मुद्दों को लेकर। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल भी उठता है कि आखिर राहुल गांधी ने कितनी पढ़ाई की है और उनके पास कौन-कौन सी डिग्रियां हैं। उनकी हार्वर्ड की पढ़ाई को लेकर बहुतों के मन में कंफ्यूजन रहती है। असल में उन्होंने भारत और विदेश के कई प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई की है। उनकी शैक्षणिक यात्रा दिल्ली और देहरादून के स्कूलों से शुरू होकर अमेरिका और ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों तक पहुंची, जिसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा।
नेहरू-गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले राहुल गांधी का जन्म दिल्ली में 19 जून 1970 को हुआ था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेटे राहुल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में ही की। प्राइमरी स्कूल एजुकेशन सेंट कोलंबिया स्कूल, नई दिल्ली से पूरी की। उसके बाद वह पढ़ाई के लिए देहरादून चले गए। जहां उन्होंने प्रतिष्ठित दून स्कूल देहरादून (Doon School Dehradun) में एडमिशन लिया। राहुल गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के पोते हैं।
क्यों छोड़ना पड़ा था हार्वर्ड
उच्च शिक्षा के लिए राहुल गांधी ने 1989 में दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज में दाखिला लिया। पहला साल पूरा करने के बाद वे अमेरिका चले गए और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू की। हालांकि, 1991 में अपने पिता की हत्या के बाद के बाद सुरक्षा कारणों से वे फ्लोरिडा के रोलिंस कॉलेज चले गए। कई मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि इस दौरान उन्होंने राउल विंची नाम का इस्तेमाल किया था।
कैंब्रिज यूनिवर्सिटी से एमफिल की डिग्री
राहुल गांधी ने 1994 में रोलिंस कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में उच्च शिक्षा प्राप्त की और 1995 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से डेवलपमेंट स्टडीज में एमफिल (MPhil) किया।
पढ़ाई के बाद कहां की जॉब
राजनीति में आने से पहले, राहुल गांधी ने लंदन में इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म 'मॉनिटर ग्रुप' के साथ काम किया। बाद में वे भारत लौट आए और 'बैकऑप्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' (Backops Services Private Ltd) नाम की टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग कंपनी शुरू करने में शामिल हुए, जहां उन्होंने एक डायरेक्टर के तौर पर काम किया।
2004 में राजनीति में रखा कदम
राहुल गांधी ने 2004 में औपचारिक रूप से चुनावी राजनीति में कदम रखा और उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा। वे यह सीट जीते और तब से राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहे हैं। वे अभी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और रायबरेली संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी