NEET की तैयारी में कितना खर्च आता है? राहुल गांधी के सवाल पर छात्र ने गिनाया एक साल का खर्च

कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने छात्र से पूछा कि पूरे एक साल में नीट की तैयारी में कितना खर्च आता है?इस पर छात्र ने बताया कि एक साल की तैयारी पर करीब 4 लाख रुपये खर्च होते हैं। छात्र ने खर्च का अलग-अलग ब्यौरा दिया।

नीट री-एग्जाम 2026 और नीट पेपर लीक के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोटा में देश भर से आए कोचिंग स्टूडेंट्स के साथ संवाद किया। इस दौरान राहुल गांधी ने एक छात्र से नीट की तैयारी के खर्च के बारे में पूछा। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने छात्र से पूछा कि पूरे एक साल में नीट की तैयारी में कितना खर्च आता है?इस पर छात्र ने बताया कि एक साल की तैयारी पर करीब 4 लाख रुपये खर्च होते हैं। छात्र ने खर्च का अलग-अलग ब्यौरा दिया।

नीट की तैयारी में खर्च छात्र ने बताया कि नीट की तैयारी के लिए कोचिंग की फीस करीब 1.5 लाख रुपये सालाना है। इसके अलावा यहां रहने का खर्च करीब 10000 रुपये हर माह आता है। वहीं, अन्य व्यक्तिगत अलग से। रहने का खर्च करीब 10,000 रुपये प्रतिमाह और अन्य व्यक्तिगत खर्च शामिल हैं। राहुल गांधी की यह बातचीत ऐसे समय में सामने आई है, जब NEET-UG 2026 पेपर लीक को लेकर देशभर में चर्चा चल रही है और एग्जाम सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं।

शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल राहुल गांधी ने देश की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बच्चों को प्रेशराइज करता है और उन्हें लगातार तनाव में रखता है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था छात्रों को दबाने और कुचलने का काम कर रही है, जो देश के भविष्य के लिए सही नहीं है। राहुल ने कहा कि सभी को मिलकर इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी ताकि कोई भी छात्र आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर न हो।

नीट और जेईई को लेकर सरकार पर निशाना राहुल गांधी ने कहा कि नीट, जेईई समेत पांच बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में परिवारों की जेब से करीब पांच लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह व्यवस्था छात्रों को अवसर देने के बजाय उनसे पैसे वसूलने का माध्यम बन गई है। राहुल ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में वर्षों की मेहनत और लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद बहुत कम छात्रों का चयन हो पाता है।