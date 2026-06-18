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NEET की तैयारी में कितना खर्च आता है? राहुल गांधी के सवाल पर छात्र ने गिनाया एक साल का खर्च

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने छात्र से पूछा कि पूरे एक साल में नीट की तैयारी में कितना खर्च आता है?इस पर छात्र ने बताया कि एक साल की तैयारी पर करीब 4 लाख रुपये खर्च होते हैं। छात्र ने खर्च का अलग-अलग ब्यौरा दिया।

NEET की तैयारी में कितना खर्च आता है? राहुल गांधी के सवाल पर छात्र ने गिनाया एक साल का खर्च

नीट री-एग्जाम 2026 और नीट पेपर लीक के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोटा में देश भर से आए कोचिंग स्टूडेंट्स के साथ संवाद किया। इस दौरान राहुल गांधी ने एक छात्र से नीट की तैयारी के खर्च के बारे में पूछा। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने छात्र से पूछा कि पूरे एक साल में नीट की तैयारी में कितना खर्च आता है?इस पर छात्र ने बताया कि एक साल की तैयारी पर करीब 4 लाख रुपये खर्च होते हैं। छात्र ने खर्च का अलग-अलग ब्यौरा दिया।

नीट की तैयारी में खर्च

छात्र ने बताया कि नीट की तैयारी के लिए कोचिंग की फीस करीब 1.5 लाख रुपये सालाना है। इसके अलावा यहां रहने का खर्च करीब 10000 रुपये हर माह आता है। वहीं, अन्य व्यक्तिगत अलग से। रहने का खर्च करीब 10,000 रुपये प्रतिमाह और अन्य व्यक्तिगत खर्च शामिल हैं। राहुल गांधी की यह बातचीत ऐसे समय में सामने आई है, जब NEET-UG 2026 पेपर लीक को लेकर देशभर में चर्चा चल रही है और एग्जाम सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं।

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शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

राहुल गांधी ने देश की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बच्चों को प्रेशराइज करता है और उन्हें लगातार तनाव में रखता है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था छात्रों को दबाने और कुचलने का काम कर रही है, जो देश के भविष्य के लिए सही नहीं है। राहुल ने कहा कि सभी को मिलकर इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी ताकि कोई भी छात्र आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर न हो।

नीट और जेईई को लेकर सरकार पर निशाना

राहुल गांधी ने कहा कि नीट, जेईई समेत पांच बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में परिवारों की जेब से करीब पांच लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह व्यवस्था छात्रों को अवसर देने के बजाय उनसे पैसे वसूलने का माध्यम बन गई है। राहुल ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में वर्षों की मेहनत और लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद बहुत कम छात्रों का चयन हो पाता है।

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'रिजेक्शन सिस्टम बन गया है एजुकेशन सिस्टम'

छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश का एजुकेशन सिस्टम सिलेक्शन सिस्टम नहीं बल्कि रिजेक्शन सिस्टम बन चुका है। उन्होंने कहा कि लाखों बच्चे नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं में शामिल होते हैं, लेकिन सीटें सीमित होने के कारण अधिकांश छात्रों को असफलता का सामना करना पड़ता है। राहुल ने कहा कि यह व्यवस्था छात्रों का मनोबल बढ़ाने के बजाय उनका अपमान करती है और उन्हें अवसाद की ओर धकेलती है।

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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