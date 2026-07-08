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UGC NET Paper Leak: राहुल गांधी का केंद्र और NTA पर बड़ा हमला; बोले- ‘2.25 लाख रुपये में बिका पेपर’

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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UGC NET Paper Leak: नीट विवाद के बीच लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यूजीसी नेट परीक्षा में नए पेपर लीक का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि समाजशास्त्र का पेपर परीक्षा से पहले 2.25 लाख रुपये में बेचा गया।

UGC NET Paper Leak: राहुल गांधी का केंद्र और NTA पर बड़ा हमला; बोले- ‘2.25 लाख रुपये में बिका पेपर’

UGC NET Paper Leak: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट' (NEET) को लेकर जारी देशव्यापी बवाल अभी थमा भी नहीं था कि अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी यूजीसी नेट (UGC NET) पर भी पेपर लीक के गंभीर आरोप लगने लगे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पहले ट्विटर) पर एक के बाद एक कई दावे करते हुए केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को सीधे निशाने पर लिया है। राहुल गांधी का आरोप है कि पिछले हफ्ते आयोजित हुई यूजीसी नेट परीक्षा का पेपर लीक हो चुका था।

क्या हैं राहुल गांधी के गंभीर दावे?

राहुल गांधी ने दावा किया है कि यूजीसी-नेट परीक्षा से ठीक पहले बाजार में 100 पन्नों की एक सीक्रेट पीडीएफ (PDF) डिजिटल माध्यमों पर प्रसारित हो रहा था। यह पीडीएफ कोई साधारण नोट्स नहीं थे, बल्कि यह उस ‘क्वेश्चन पेपर सेटिंग’ का हिस्सा थी, जो बेहद गोपनीय होती है और सिर्फ एनटीए के पास सुरक्षित रहती है। इस लीक का असर तब साफ देखने को मिला जब समाजशास्त्र के असली प्रश्नपत्र से इस पीडीएफ के लगभग 90 सवाल हूबहू मैच कर गए।

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2.25 लाख रुपये में पेपर बेचने का दावा

इस गोपनीय प्रश्नपत्र पीडीएफ को एक संगठित नेटवर्क के जरिए बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों में करीब ₹2.25 लाख प्रति उम्मीदवार की दर से अवैध रूप से बेचा जा रहा था। इसके अलावा, इस नेटवर्क द्वारा अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं जैसे सीएसआईआर-नेट (CSIR-NET), एचटीईटी (HTET) और एडीए (ADA) के प्रश्नपत्र भी पहले से ही उपलब्ध कराने का दावा किया गया है।

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छात्रों की अन्य शिकायतें और परीक्षा का माहौल

इस बड़े राजनीतिक घमासान के बीच, परीक्षा देने वाले छात्रों ने भी प्रश्न पत्र में कई तरह की कमियों की शिकायत की है। इसके अलावा यूजीसी नेट 2026 के अंग्रेजी पेपर में 2024 के 67 सवाल हूबहू दोहराए जाने के दावे के बाद एनटीए के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है।समाजशास्त्र की परीक्षा में बैठने वाले कई उम्मीदवारों का कहना है कि प्रश्न पत्र में स्पेलिंग की भारी गलतियां और व्याकरण संबंधी कमियां थीं, जिससे सवाल समझने में काफी परेशानी हुई। छात्रों का आरोप है कि कुछ जाने-माने विचारकों के नाम भी गलत लिखे गए थे। इसके अलावा, यह भी दावा किया गया कि परीक्षा के कई सवाल साल 2024 की परीक्षा से हूबहू कॉपी किए गए थे, यहां तक कि उनके विकल्पों का क्रम भी नहीं बदला गया था।

राजनीतिक स्तर पर विपक्ष ने इन घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला है। विपक्षी नेतृत्व ने सरकार से इस मामले में तुरंत जवाबदेही तय करने और पारदर्शी जांच की मांग की है।

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लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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