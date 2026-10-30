आधी रात को MBBS की नई लड़कियों को छत पर बुलाकर रैंगिंग करने के मामले में कई छात्राओं का सस्पेंशन वापस
कॉलेज प्रशासन के अनुसार एंटी रैगिंग कमेटी और एंटी रैगिंग स्क्वायड की जांच में संबंधित छात्राओं की रैगिंग में संलिप्तता नहीं पाई गई। इसके बाद सत्र 2023 और 2024 की छात्राओं का निलंबन वापस लेने तथा 2 नवंबर से उनकी कक्षाएं शुरू कराने का निर्णय लिया गया।
नालंदा मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की शिकायत के मामले में एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक गुरुवार को प्राचार्या डॉ. उषा कुमारी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में एंटी रैगिंग सेल, नई दिल्ली से प्राप्त ई-मेल और शिकायत के मामलों को लेकर छात्राओं से पूछताछ की गई। बैठक में सत्र 2023 और 2024 की छात्रावास में रहने वाली छात्राओं के मामले की समीक्षा की गई। कॉलेज प्रशासन के अनुसार एंटी रैगिंग कमेटी और एंटी रैगिंग स्क्वायड की जांच में संबंधित छात्राओं की रैगिंग में संलिप्तता नहीं पाई गई। इसके बाद सत्र 2023 और 2024 की छात्राओं का निलंबन वापस लेने तथा 2 नवंबर से उनकी कक्षाएं शुरू कराने का निर्णय लिया गया। हालांकि इन छात्राओं को सेल्फ डिक्लेयरेशन देने के लिए कहा है।
बैठक में सत्र 2023 की तीन छात्राओं दीक्षा कुमारी, साम्भवी झा और प्रेरणा सागर तथा सत्र 2024 की दो छात्राओं छवि सिन्हा और नेहा कुमारी को एंटी रैगिंग स्क्वॉड टीम में शामिल करने का भी फैसला लिया गया।
इसके अलावा छात्रावासों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने पर सहमति बनी। बैठक में एंटी रैगिंग कमेटी, एंटी रैगिंग स्क्वायड, गल्र्स हॉस्टल की वार्डन और सहायक वार्डन सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
16 छात्र-छात्राएं अभिभावकों के साथ होंगे पेश
प्राचार्य ने बताया कि शुक्रवार को उन 16 छात्र-छात्राओं को उनके अभिभावकों के साथ एंटी रैगिंग कमेटी के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया है जिनके नाम इस मामले में शामिल हैं। इससे पहले कॉलेज की प्राचार्या की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में एंटी रैगिंग कमेटी, एंटी रैगिंग स्क्वॉड कमेटी के साथ-साथ गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन और असिस्टेंट वार्डन भी शामिल हुईं।
गौरतलब है कि सत्र 2025 बैच के सभी छात्र-छात्राओं को पहले ही तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जा चुका है और उनका निलंबन अभी भी जारी है।
छत पर बुलाकर रैंगिंग करने के मामले में कई छात्राओं का सस्पेंशन वापmbb
स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक सीनियर मेडिकल स्टूडेंट्स पर आधी रात को छत पर ले जाकर जूनियर छात्राओं के साथ रैगिंग करने के आरोप है। जूनियर छात्राओं के साथ सीनियर द्वारा रैगिंग करने की बात सामने आई थी, जिसके बाद पीड़ितों ने नेशनल मेडिकल कमीशन, बिहार ग्रीवांस सेल और ऑल इंडिया एंटी रैगिंग कमेटी से इसकी शिकायत की थी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी