पिता को उठा ले गए थे नक्सली, 200 रुपये में चलाते थे खर्च; अब बजा विदेश में डंका

''भूखा रहना मंजूर था, लेकिन पढ़ाई छोड़ना नहीं'' यह शब्द हैं बिहार के गयाजी के रहने वाले रफीक उर रहमान खान की, जिनको उज्बेकिस्तान सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षक के पद पर बहाल किया है। वो पिछले कई सालों से उज्बेकिस्तान के छात्रों को लैंग्वेज की शिक्षा दे रहे हैं।

''भूखा रहना मंजूर था, लेकिन पढ़ाई छोड़ना नहीं'' यह शब्द हैं बिहार के गयाजी के रहने वाले रफीक उर रहमान खान की, जिनको उज्बेकिस्तान सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षक के पद पर बहाल किया है। वो पिछले कई सालों से उज्बेकिस्तान के छात्रों को लैंग्वेज की शिक्षा दे रहे हैं। कभी नक्सलियों के साए में जिए रफीक उर रहमान खान की कहानी काफी दिलचस्प और संघर्षभरा रहा है।

नक्सलियों ने कर दी थी नाना की हत्या रफीक उर रहमान खान बेहद साधारण परिवार से आते हैं। आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं थे। वहीं क्षेत्र का वातावरण ऐसा था, जहां हर सुबह उठने पर यही भय होता कि आज न जाने किसकी जान जाने की सूचना मिल जाएगी। छह साल की उम्र तक रफीक उर रहमान खान ने जिंदगी के कई कठिन और दर्दनाक पहलू देख लिए थे। बिहार के जोलाह बीघा गांव में डर, हिंसा और खून-खराबे ने लोगों का जीवन प्रभावित कर रखा था। नक्सली दिनदहाड़े भी खुलेआम घूमते थे। साल 2000 में नक्सलियों ने उनके नाना राजा खान की हत्या कर दी थी। उसी दिन उनके पिता शफीक उर रहमान खान को भी अगवा कर बांध दिया गया और प्रताणित किया। इस घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया था।

पिता ने गयाजी शहर में रखा रफीक बताते हैं कि हम तीन भाई हैं। हम लोग इस घटना के बाद गलत रास्ते पर नहीं चलें, इसलिए हमें गांव में तब तक आने नहीं दिया गया, जब तक के उस गांव से निकल कर सिलदाहा में घर नहीं बनाया। हम तीनों भाइयों को पिता ने गयाजी शहर में रखा था।

26 साल मेहनत का फल 26 साल बाद रफीक ने कड़ी मेहनत और संघर्ष के दम पर बड़ी सफलता हासिल की। उन्हें उज्बेकिस्तान के शिक्षा मंत्रालय में शिक्षक के पद पर नियुक्ति मिली। बेटे की इस कामयाबी पर पिता शाफिक उर रहमान खान भी खुश हैं। उनके पिता बताते हैं कि 90 के दशक में जब अभिवाजित बिहार था, तब तो मेरे गांव जोल्ह बिगहा से नक्सली मुझे अपहरण करके लेकर चले गए थे, लेकिन शायद भगवान ने मेरी मृत्यु का समय तय नहीं किया था। इसलिए मेरी जान किसी तरह क्षेत्र के कुछ लोगों की पहल से बच गई।

रफीक उर रहमान खान कहते हैं कि हमारी गरीबी का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जब पहली बार मैंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खरीदी थी तो पिता को 5 महीने तक पैसे जमा करने पड़े थे। तब एक जनून था कि सिर्फ पढ़ाई करनी है।

200 रुपये में चलाना पड़ता था खर्च रफीक उर रहमान खान की सफलता के पीछे संघर्ष की लंबी कहानी है। वे बताते हैं कि पढ़ाई के दौरान उनके पिता मजदूरी और खेती से जो भी कमाते थे, उसमें से हर महीने करीब 200 रुपये भेजते थे। इसी रकम से फीस जमा करनी होती थी और खाने-पीने का खर्च भी चलाना पड़ता था। कई बार हालात इतने कठिन हो जाते थे कि रात बिना भोजन के गुजारनी पड़ती थी। ऐसे समय में जब हिम्मत टूटने लगती, तब पिता का संघर्ष और उम्मीदों भरा चेहरा उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था।

पढ़ाई-लिखाई बिहार के गया जिले के इमामगंज क्षेत्र स्थित सिलदहा गांव के रहने वाले रफीक ने शुरुआती शिक्षा गांव से करीब चार किलोमीटर दूर स्थित स्कूल में प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई इमामगंज और शेरघाटी से पूरी की। इंटरमीडिएट और स्नातक की शिक्षा उन्होंने गया शहर में रहकर हासिल की, जबकि परास्नातक (एमए) की पढ़ाई के लिए दिल्ली का रुख किया।

खर्चा निकालने के लिए ट्यूशन पढ़ाया दिल्ली पहुंचने के बाद रफीक ने अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए कोचिंग संस्थानों में पढ़ाना शुरू किया। यहीं से उनके शिक्षक बनने की यात्रा को नई दिशा मिली। उन्होंने करीब 20 सालों तक दिल्ली और गया में कोचिंग तथा ट्यूशन पढ़ाया, जिससे उन्हें शिक्षण क्षेत्र का व्यापक अनुभव मिला।