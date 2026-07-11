45 हजार की नौकरी छोड़ी, स्पेनिश सीखकर यूरोप में शुरू किया नया करियर

एक ऐसी ही महिला की कहानी इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसने दिल्ली में 45000 की कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ कर स्विट्जरलैंड में नए करियर की शुरुआत की है। यह कहानी है स्नेह गौर की।

सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ ना कुछ नई कहानियां वायरल होती रहती है। एक ऐसी ही महिला की कहानी इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसने दिल्ली में 45000 की कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ कर स्विट्जरलैंड में नए करियर की शुरुआत की है। यह कहानी है स्नेह गौर की। जिन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए दावा किया है कि वो स्पेन में बिना जॉब करते हुए स्पेनिश सीख कर नए करियर की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि स्पेनिश भाषा सीखने से न केवल उनके करियर को नई दिशा मिली, बल्कि वह यूरोप में रहते हुए स्वतंत्र रूप से काम करने में भी सक्षम हो गईं।

सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया दावा दिल्ली में कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर चुकीं स्नेह गौर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर साझा किए गए एक वीडियो में बताया कि उन्होंने अपनी नौकरी इसलिए छोड़ दी क्योंकि वह यह तय करना चाहती थीं कि कब, कहां और कैसे काम करना है। उन्होंने बताया कि नौकरी छोड़ने से पहले उनकी मासिक सैलरी 45000 रुपये थी।

नौकरी के बजाय स्पेनिश सीखा स्नेह ने दावा किया कि उन्होंने नई कॉर्पोरेट नौकरी तलाशने के बजाय स्पेनिश भाषा सीखने का फैसला किया। उनका मानना था कि इससे ट्रेडिशनल नौकरी के अलावा भी बेहतर अवसर मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य अपने काम के समय पर खुद का नियंत्रण रखना, अधिक यात्रा करना और अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों के अनुरूप करियर बनाना था।

स्पेनश भाषा सीखकर आईं स्पेन स्पेनिश भाषा सीखने का यह फैसला स्नेह को स्पेन तक ले गया। उन्हें स्पेन सरकार के ऑक्सिलियार दे कॉनवर्सासियोन (Auxiliar de Conversación) कार्यक्रम के तहत स्कूलों में भाषा सहायक के रूप में काम करने का मौका मिला। स्नेह ने बताया कि उनके पास पहले से पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन इस कार्यक्रम ने उन्हें स्पेन में काम करने, स्पेनिश भाषा में बेहतर बनने और अंतरराष्ट्रीय अनुभव हासिल करने का अवसर दिया।

स्नेह करीब तीन साल तक स्पेन में रहीं। इस दौरान उन्होंने केवल पढ़ाने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने काम का दायरा भी बढ़ाया। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक ही नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय कमाई के कई स्रोत तैयार किए। उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाए और सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने व ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के इच्छुक लोगों को मेंटर करना भी शुरू किया।

कई ब्रांड्स के साथ काम करने का मौका इससे स्नेह की सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रियता बढ़ी। उन्होंने दावा कि सोशल मीडिया पर बढ़ती लोकप्रियता की वजह से उन्हें कई ब्रांड्स के साथ काम करने का मौका मिला, जिससे उनकी आय का एक और जरिया बन गया। स्पेन में कई साल बिताने के बाद स्नेह स्विट्जरलैंड चली गईं। उन्होंने बताया कि वहां वह छह महीने तक बिना किसी सैलरी वाली नौकरी किए रहीं।

इंस्टाग्राम पोस्ट में स्नेह ने बताया कि स्विट्जरलैंड में रहने के दौरान उनका खर्च उनके लैपटॉप, रिमोट टीम और पहले वाले बिजनेस से चलता था। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे महंगे देशों में गिने जाने वाले स्विट्जरलैंड में भी उन्हें ट्रेडिशनल नौकरी की जरूरत नहीं पड़ी।

स्नेह के मुताबिक, स्विट्जरलैंड पहुंचने तक उन्होंने ऐसा बिजनेस खड़ा कर लिया था, जो किसी कंपनी की मासिक सैलरी पर निर्भर नहीं था। उन्होंने कहा, "मेरा लैपटॉप और मेरी रिमोट टीम ही मेरे लिए काफी थी। कई बार आपकी जिंदगी किसी प्रमोशन से नहीं, बल्कि एक नई स्किल से बदलती है।"

सफलता का राज अपने सफर को याद करते हुए स्नेह ने कहा कि एक नई स्किल सीखने में किया गया निवेश उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला साबित हुआ। इसी स्किल ने उनके लिए ऐसे अवसरों के दरवाजे खोले, जिनकी उन्होंने कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ते समय कभी कल्पना भी नहीं की थी।