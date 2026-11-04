एशिया रैंकिंग में IIT दिल्ली देश का बेस्ट संस्थान, IISc समेत भारत के टॉप 6 इंस्टीट्यूट की रैंक गिरी
एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु और देश की पांच आईआईटी ने जगह बनाई है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इन सभी संस्थानों की रैंकिंग में गिरावट आई है।
एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु और देश की पांच आईआईटी ने जगह बनाई है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इन सभी संस्थानों की रैंकिंग में गिरावट आई है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग-2027 के मुताबिक आईआईटी दिल्ली देश का सबसे बेहतर रैंकिंग वाला विश्वविद्यालय बना हुआ है। हालांकि इसकी रैंकिंग पिछले वर्ष के 59वें स्थान से गिरकर 66वें पर आ गई है। दूसरे नंबर पर आईआईएससी बेंगलुरु 64वें स्थान से 79वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके बाद आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी कानपुर का नंबर है।
325 संस्थानों संग भारत नंबर-2
एशिया के लिए जारी क्यूएस रैंकिंग में 1,722 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। 325 रैंकिंग वाले विश्वविद्यालयों के साथ भारत एशिया की दूसरी सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाली उच्च शिक्षा प्रणाली बना हुआ है। इस सूची में 34 नए भारतीय संस्थान भी शामिल हुए हैं।
शीर्ष 200 में देश के 21 विश्वविद्यालय
रैंकिंग में शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों के बीच भारत का प्रतिनिधित्व भी बढ़ा है। इस बार भारत के 21 विश्वविद्यालय एशिया के शीर्ष 200 संस्थानों में शामिल हैं। जबकि पिछले साल यह संख्या 20 थी। वर्ष 2018 में इस सूची में भारत के 17 विश्वविद्यालय थे। एशिया में विश्वविद्यालयों के बीच प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। इस कारण इस साल कई प्रमुख भारतीय संस्थानों की रैंकिंग में गिरावट आई है। क्यूएस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बेन सॉटर ने कहा कि भारत ने शोध के क्षेत्र में उल्लेखनीय क्षमता विकसित की है। फैकल्टी के अनुपात में शोध पत्र प्रकाशित करने वाले शीर्ष 10 एशियाई संस्थानों में सबसे अधिक भारतीय विश्वविद्यालय हैं। पीएचडी डिग्रीधारी कर्मियों के मामले में 15 भारतीय यूनिवर्सिटी संयुक्त रूप से एशिया में पहले क्रम पर हैं।
भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों की स्थिति
संस्थान QS एशिया 2027 रैंक पिछली रैंक (2026)
IIT दिल्ली 66 59
IISc बेंगलुरु 79 64
IIT बॉम्बे 83 71
IIT मद्रास 85 70
IIT खड़गपुर 90 77
IIT कानपुर 97 77
चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 104 109
दिल्ली यूनिवर्सिटी 106 95
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 128 130
लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 154 187
दिल्ली विश्वविद्यालय:
डीयू इस बार एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की सूची से बाहर हो गया है। पिछले वर्ष 95वें स्थान पर रहा डीयू गिरकर 106वें स्थान पर पहुंच गया है।
क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है
हांगकांग यूनिवर्सिटी लगातार दूसरे साल पहले स्थान पर बनी हुई है, और इसके बाद पेकिंग यूनिवर्सिटी का नंबर आता है। त्सिंगहुआ यूनिवर्सिटी नौवें स्थान से तीसरे स्थान पर आ गई है, जिससे टॉप तीन में मुख्य भूमि चीन (मेनलैंड चाइना) के दो संस्थान शामिल हो गए हैं। सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग और द चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर हैं। सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी खिसककर क्रमशः छठे और आठवें स्थान पर आ गई हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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