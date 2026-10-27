मुजफ्फरपुर के अभिनव पराशर ने पहले प्रयास में पाई BPSC में 17वीं रैंक, पूर्णिया में संभाली DSP की कमान
बिहार के मुजफ्फरपुर के अभिनव पराशर ने अपने भाई का सपना पूरा करने के लिए पहले ही प्रयास में BPSC में 17वीं रैंक हासिल कर पूर्णिया में DSP पद संभाला और अपनी कड़ी मेहनत से मिसाल पेश की।
अगर मन में पक्का इरादा हो और दिशा सही हो, तो पहली ही कोशिश में बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इस बात को सच कर दिखाया है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मुरौल ब्लॉक के रहने वाले होनहार युवा अभिनव पराशर ने, जिन्होंने अपने पहले ही प्रयास में बीपीएससी परीक्षा में 17वीं रैंक (Rank 17) हासिल कर डीएसपी (DSP) के पद पर जगह बनाई। वर्तमान में वे पूर्णिया जिले में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO/DSP) के रूप में तैनात होकर कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
किसान पिता और मां के संस्कारों ने दी प्रेरणा
अभिनव की इस सफलता के पीछे उनके परिवार का त्याग और समर्पण रहा है। उनके पिता प्रेम कुमार मिश्रा एक किसान हैं और माता सुधा मिश्रा गृहिणी हैं। अभिनव ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई और 12वीं तक की शिक्षा प्रतिष्ठित आरके मिशन पुरुलिया से पूरी की है। अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता को देते हुए अभिनव ने बताया कि मां ने हमेशा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, जबकि पिता के कड़े परिश्रम ने उन्हें जीवन में कुछ बड़ा करने की सीख दी।
बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी रहे अभिनव ने हमेशा से अनुशासित जीवन जिया। उनके भाई का सपना था कि अभिनव प्रशासनिक सेवा में जाएं और समाज के लिए कुछ बड़ा करें। भाई के इसी सपने को उन्होंने अपना एकमात्र लक्ष्य बना लिया और दिन-रात एक करके तैयारी में जुट गए।
पहले प्रयास में कैसे मिली सफलता? रणनीति की खास बातें
अभिनव ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के साथ अपनी खास रणनीति साझा की। उन्होंने पढ़ाई की शुरुआत से ही एक सटीक योजना और शेड्यूल बनाया। तैयारी के दौरान उन्होंने हर विषय के छोटे-छोटे नोट्स खुद तैयार किए, जिससे अंतिम समय में रिवीजन करना बेहद आसान हो गया। रोजाना तय घंटों तक ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई की और कभी हिम्मत नहीं हारी। उनकी इसी सटीक रणनीति और लगन का परिणाम रहा कि उन्होंने पहले ही प्रयास में 17वीं रैंक हासिल कर डीएसपी (DSP) का पद प्राप्त कर लिया।
पूर्णिया में बेहतरीन सेवाओं के लिए मिला सम्मान
पूर्णिया में डीएसपी (SDPO) बनने के बाद अभिनव पराशर ने कई बड़े और गंभीर मामलों को बहुत ही समझदारी से सुलझाया। अपराधियों को पकड़ने और तकनीक (जैसे मोबाइल/सीसीटीवी) का सही इस्तेमाल करके अपराध रोकने के लिए बड़े पुलिस अफसरों ने उनकी तारीफ की और उन्हें सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया।
लेखक के बारे मेंPrachi
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