Punjab Sind Bank Vacancy : punjab sind bank lbo recruitment ibpsonline ibps apply banking jobs govt bank job Punjab Sind Bank Vacancy : पंजाब एंड सिंध बैंक में ग्रेजुएट के लिए 750 पदों पर निकली LBO भर्ती, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Punjab Sind Bank Vacancy : punjab sind bank lbo recruitment ibpsonline ibps apply banking jobs govt bank job

Punjab Sind Bank Vacancy : पंजाब एंड सिंध बैंक में ग्रेजुएट के लिए 750 पदों पर निकली LBO भर्ती

Punjab Sind Bank Vacancy 2025: पंजाब एंड सिंध बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर (JMGS I) के 750 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आज 20 अगस्त 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अंतिम तिथि 4 सितंबर 2025 है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 20 Aug 2025 02:56 PM
share Share
Follow Us on
Punjab Sind Bank Vacancy : पंजाब एंड सिंध बैंक में ग्रेजुएट के लिए 750 पदों पर निकली LBO भर्ती

Punjab Sind Bank Vacancy 2025: पंजाब एंड सिंध बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर (JMGS I) के 750 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आज 20 अगस्त 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार punjabandsindbank.co.in/content/recuitment या ibpsonline.ibps.in/psbaug25 पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एप्लाई करने की अंतिम तिथि 4 सितंबर 2025 है। एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन व फीस भुगतान भी 4 सितंबर तक कर सकेंगे। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट 19 सितंबर 2025 तक ले सकते हैं। रिक्ति में 108 पद एससी, 51 एसटी, 197 ओबीसी, 72 ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 322 पद अनारक्षित हैं। आवेदन के लिए संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा आनी चाहिए।

आंध्र प्रदेश में 80, असम में 15, गुजरात में 100, महाराष्ट्र में 100, छत्तीसगढ़ में 40, हिमाचल में 30, झारखंड में 35, कर्नाटक में 65, ओडिशा में 85, पुदुच्चेरी में 5, तमिलनाडु में 85, तेलंगाना में 50 और पंजाब में 60 पद हैं ।

आयु सीमा - 20 वर्ष से 30 वर्ष। उम्मीदवार का जन्म 02 अगस्त 1995 से पहले और 1 अगस्त 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। एससी व एसटी को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष और ओबीसी को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

योग्यता : किसी भी विषय से ग्रेजुएशन। 18 माह का अनुभव।

वेतनमान - 48480-2000/7-62480-2340/2-67160-2680/7-85920 ।

बॉन्ड पीरियड

चयनितों को तीन साल अनिवार्य सेवा देनी होगी। तीन साल का बॉन्ड भरना होगा। तीन साल सेवा न देने पर 3 माह की ग्रोस सैलरी (शुरुआती बेसिक+ डीए इस्तीफे तक का+ स्पेशल भत्ता + विशेष भत्ते पर डीए ) देनी होगी। प्रोबेशन पीरियड छह माह का होगा।

आवेदन का लिंक

चयन प्रक्रिया

- लिखित परीक्षा

- स्क्रीनिंग

- व्यक्तिगत साक्षात्कार

- अंतिम मेरिट सूची

- स्थानीय भाषा में महारत

- अंतिम चयन

जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी - 850 प्लस टैक्स

एससी व एसटी - 100 प्लस टैक्स

Govt Jobs
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।