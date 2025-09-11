Punjab Sind Bank Vacancy : last date today punjab sind bank lbo recruitment apply ibpsonline ibps in psbaug25 Punjab Sind Bank Vacancy : पंजाब एंड सिंध बैंक में ग्रेजुएट के लिए LBO के 750 पदों पर भर्ती, आज आवेदन की अंतिम तिथि, Career Hindi News - Hindustan
Punjab Sind Bank Vacancy : पंजाब एंड सिंध बैंक में ग्रेजुएट के लिए LBO के 750 पदों पर भर्ती, आज आवेदन की अंतिम तिथि

Punjab Sind Bank Vacancy 2025: पंजाब एंड सिंध बैंक में निकली लोकल बैंक ऑफिसर के 750 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आज 11 सितंबर अंतिम तिथि है। punjabandsindbank.co.in/content/recuitment या ibpsonline.ibps.in/psbaug25 पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 10:21 AM
Punjab Sind Bank Vacancy 2025: पंजाब एंड सिंध बैंक में निकली लोकल बैंक ऑफिसर (JMGS I) के 750 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आज 11 सितंबर अंतिम तिथि है। जिन इच्छुक व योग्य युवाओं ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे फौरन punjabandsindbank.co.in/content/recuitment या ibpsonline.ibps.in/psbaug25 पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एप्लाई करने की अंतिम तिथि 4 सितंबर 2025 है। एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन व फीस भुगतान भी 4 सितंबर तक कर सकेंगे। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट 19 सितंबर 2025 तक ले सकते हैं। रिक्ति में 108 पद एससी, 51 एसटी, 197 ओबीसी, 72 ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 322 पद अनारक्षित हैं। आवेदन के लिए संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा आनी चाहिए।

आंध्र प्रदेश में 80, असम में 15, गुजरात में 100, महाराष्ट्र में 100, छत्तीसगढ़ में 40, हिमाचल में 30, झारखंड में 35, कर्नाटक में 65, ओडिशा में 85, पुदुच्चेरी में 5, तमिलनाडु में 85, तेलंगाना में 50 और पंजाब में 60 पद हैं ।

आयु सीमा - 20 वर्ष से 30 वर्ष। उम्मीदवार का जन्म 02 अगस्त 1995 से पहले और 1 अगस्त 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। एससी व एसटी को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष और ओबीसी को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

योग्यता : किसी भी विषय से ग्रेजुएशन। 18 माह का अनुभव।

वेतनमान - 48480-2000/7-62480-2340/2-67160-2680/7-85920 ।

बॉन्ड पीरियड

चयनितों को तीन साल अनिवार्य सेवा देनी होगी। तीन साल का बॉन्ड भरना होगा। तीन साल सेवा न देने पर 3 माह की ग्रोस सैलरी (शुरुआती बेसिक+ डीए इस्तीफे तक का+ स्पेशल भत्ता + विशेष भत्ते पर डीए ) देनी होगी। प्रोबेशन पीरियड छह माह का होगा।

चयन प्रक्रिया

- लिखित परीक्षा

- स्क्रीनिंग

- व्यक्तिगत साक्षात्कार

- अंतिम मेरिट सूची

- स्थानीय भाषा में महारत

- अंतिम चयन

आवेदन फीस

जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी - 850 प्लस टैक्स

एससी व एसटी - 100 प्लस टैक्स

