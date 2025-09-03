Punjab Sind Bank Vacancy 2025 for 750 LBO posts ends tomorrow ibpsonline ibps apply banking jobs govt bank job Punjab Sind Bank Vacancy 2025: पंजाब एंड सिंध बैंक के LBO के 750 पदों पर आवेदन की लास्ट डेट कल, ग्रैजुएट करें अप्लाई, Career Hindi News - Hindustan
Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 09:05 AM
Punjab Sind Bank Vacancy 2025 Apply Online: पंजाब एंड सिंध बैंक की ओर से कल 4 सितंबर 2025 को लोकल बैंक ऑफिसर (JMGS I) पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 750 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। अगर आप ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो अभी फौरन आधिकारिक वेबसाइट punjabandsindbank.co.in पर जाना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन व फीस भुगतान भी 4 सितंबर तक कर सकेंगे। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट 19 सितंबर 2025 तक ले सकते हैं। रिक्ति में 108 पद एससी, 51 एसटी, 197 ओबीसी, 72 ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 322 पद अनारक्षित हैं। आवेदन के लिए संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा आनी चाहिए।

आंध्र प्रदेश में 80, असम में 15, गुजरात में 100, महाराष्ट्र में 100, छत्तीसगढ़ में 40, हिमाचल में 30, झारखंड में 35, कर्नाटक में 65, ओडिशा में 85, पुदुच्चेरी में 5, तमिलनाडु में 85, तेलंगाना में 50 और पंजाब में 60 पद हैं।

आयु सीमा-

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की जन्मतिथि 2 अगस्त 1995 से पहले और 1 अगस्त 2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता-

उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रैजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही 18 महीने का अनुभव होना चाहिए।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

वेतनमान - 48480-2000/7-62480-2340/2-67160-2680/7-85920 1

चयन प्रक्रिया-

  1. लिखित परीक्षा

2. स्क्रीनिंग

व्यक्तिगत साक्षात्कार

अंतिम मेरिट सूची

स्थानीय भाषा में महारत

अंतिम चयन

आवेदन फीस-

जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी - 850 प्लस टैक्स

एससी व एसटी - 100 प्लस टैक्स

