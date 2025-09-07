बाढ़ के बाद पंजाब में कब से खुलेंगे स्कूल? क्या फिलहाल शुरू होंगी नियमित कक्षाएं

पंजाब में बाढ़ के चलते लंबे समय से बंद पड़े स्कूल कॉलेज अब दोबारा खुलने जा रहे हैं। 8 सितंबर को सफाई और जांच होगी, जबकि 9 सितंबर से बच्चों की पढ़ाई शुरू होगी।

पंजाब में बाढ़ की तबाही से जनजीवन पटरी से उतर गया था, लेकिन अब हालात धीरे-धीरे सामान्य होने लगे हैं। इसी कड़ी में राज्य के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने घोषणा की है कि 8 सितंबर से सभी सरकारी, निजी और एडेड स्कूलों के साथ कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। हालांकि, छात्रों की नियमित कक्षाएं 9 सितंबर से शुरू होंगी।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि 8 सितंबर को छात्रों के लिए सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। इस दिन शिक्षक स्कूल में मौजूद रहेंगे और सफाई अभियान चलाया जाएगा। सफाई और निरीक्षण का काम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (SMC), पंचायत, नगर परिषद और निगमों की मदद से किया जाएगा।

शिक्षा मंत्री का आदेश मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सभी निजी स्कूलों के प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि स्कूल की इमारतें, कक्षाएं और अन्य ढांचे पूरी तरह सुरक्षित हों। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी स्कूल भवन में कोई खामी या समस्या पाई जाती है, तो उसे तुरंत जिले के डिप्टी कमिश्नर और इंजीनियरिंग विभाग को सूचित किया जाए। साथ ही, बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए सरकार ने जिलों के डिप्टी कमिश्नर को अधिकार दिए हैं कि वे स्थानीय हालात देखकर स्कूल और कॉलेज बंद रखने का फैसला ले सकें।

गौरतलब है कि पंजाब में दशकों की सबसे भीषण बाढ़ आने के बाद राज्य सरकार ने 27 से 30 अगस्त तक छुट्टियों की घोषणा की थी। बाद में स्कूल बंदी को 3 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था। अब हालात सुधरने के बाद सरकार ने स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला किया है।