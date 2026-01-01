Punjab School Holidays: पंजाब में कड़ाके की ठंड का सितम, सरकार ने बढ़ाई स्कूलों की छुट्टियां; घने कोहरे के कारण लिया फैसला

संक्षेप: Winter holidays 2026: पंजाब सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री कार्यालय और शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अब राज्य के स्कूल 7 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे।

Punjab School Winter Holidays: उत्तर भारत में हाड़ कपाने वाली ठंड और घने कोहरे के कहर को देखते हुए पंजाब सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य में बढ़ती शीतलहर और विजिबिलिटी कम होने के कारण सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय और शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अब राज्य के स्कूल 7 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे।

शीतलहर और कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें पिछले कुछ दिनों से पंजाब के अमृतसर, लुधियाना, पटियाला और बठिंडा जैसे शहरों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सुबह के समय घने कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंच रही है, जिससे स्कूली वाहनों और बच्चों के लिए आवाजाही करना बेहद जोखिम भरा हो गया था। इसी स्थिति को भांपते हुए प्रशासन ने बच्चों को इस कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए छुट्टियों को विस्तारित करने का आदेश दिया है।

सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा आदेश पंजाब शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश केवल सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं है। राज्य में चल रहे सभी प्राइवेट स्कूल, सीबीएसई (CBSE), आईसीएसई (ICSE) और अन्य बोर्डों से संबद्ध स्कूलों को भी इन निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बच्चों का स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, और वर्तमान मौसम की स्थिति को देखते हुए कक्षाओं का संचालन करना संभव नहीं है।

अध्यापकों और स्टाफ के लिए निर्देश छुट्टियों के इस दौरान केवल छात्रों को ही राहत दी गई है। बोर्ड ने संकेत दिए हैं कि यदि आवश्यक हो तो प्रशासनिक कार्यों या लंबित परिणामों की तैयारी के लिए स्कूल स्टाफ को बुलाया जा सकता है, लेकिन छात्रों के लिए कैंपस पूरी तरह बंद रहेगा। कुछ स्कूलों ने इस बीच 'ऑनलाइन कक्षाओं' का विकल्प भी खुला रखा है ताकि पढ़ाई का नुकसान न हो, विशेषकर उन छात्रों के लिए जो आगामी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।

अभिभावकों को मिली बड़ी राहत पंजाब के अभिभावक संघों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। कड़ाके की ठंड में सुबह-सुबह बच्चों को तैयार करना और उन्हें स्कूल भेजना माता-पिता के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। इस विस्तार से बच्चों को ठंड से होने वाली बीमारियों जैसे सर्दी, खांसी और बुखार से बचने में मदद मिलेगी।