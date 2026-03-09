पंजाब PSTET 2026 के एडमिट कार्ड हुए जारी, pstet2025.org से करें डायरेक्ट डाउनलोड
पंजाब टीईटी परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट pstet2025.org पर जारी कर दिए गए हैं, जिन्हें उम्मीदवार 15 मार्च को होने वाली परीक्षा के लिए तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं।
तालीम के जरिए समाज को नई दिशा देने और बच्चों का मुस्तकबिल संवारने का ख्वाब देखने वाले पंजाब के हजारों नौजवानों के लिए आज का दिन किसी बड़े जश्न से कम नहीं है। एक शिक्षक (Teacher) की भूमिका किसी भी समाज की रीढ़ होती है, और सरकारी स्कूलों में यह जिम्मेदारी मिलना बड़े फख्र की बात मानी जाती है। अगर आप भी पंजाब के सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त (Government-aided) स्कूलों में उस्ताद बनने की तैयारी कर रहे हैं और दिन-रात किताबों में डूबे हुए हैं, तो आपके लिए एक बेहद शानदार और राहत भरी खबर आ चुकी है।
स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (SCERT), पंजाब ने आज यानी सोमवार, 9 मार्च 2026 को पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (PSTET) 2025-2026 के बहुप्रतीक्षित एडमिट कार्ड आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं। परीक्षा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, इसलिए अब बिना वक्त गंवाए अपनी कमर कस लें। आइए, इस पूरी परीक्षा, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आसान तरीके और जरूरी नियमों को बिल्कुल आसान और तफ्सील से समझते हैं।
इंतजार की घड़ियां खत्म: 15 मार्च को होगा महा-मुकाबला
कई महीनों की कड़ी मेहनत, मॉक टेस्ट और रिवीजन के बाद अब वह दिन करीब आ गया है जब उम्मीदवारों को अपनी काबिलियत साबित करनी है। एससीईआरटी (SCERT) पंजाब द्वारा जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक, पीएसटीईटी 2026 (PSTET 2026) की परीक्षा 15 मार्च 2026 को राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।
चूंकि परीक्षा में अब एक हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है, इसलिए विभाग ने उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक आज से ही एक्टिव कर दिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह डाउनलोड लिंक परीक्षा के दिन यानी 15 मार्च तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। लेकिन समझदारी इसी में है कि आप इसे आज ही डाउनलोड कर लें ताकि आखिरी वक्त में सर्वर डाउन होने या इंटरनेट की किसी परेशानी से बचा जा सके।
पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अहम जानकारी
जो उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठ रहे हैं, उन्हें यह बात अच्छी तरह से गांठ बांध लेनी चाहिए कि अगर आपने पेपर 1 (प्राइमरी कक्षाओं के लिए) और पेपर 2 (अपर-प्राइमरी कक्षाओं के लिए) दोनों के लिए आवेदन किया है, तो आपको दोनों पेपर्स के एडमिट कार्ड (Hall Tickets) अलग-अलग डाउनलोड करने होंगे। एक ही एडमिट कार्ड से दोनों पालियों (शिफ्ट) की परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी।
चंद मिनटों में ऐसे डाउनलोड करें अपना PSTET एडमिट कार्ड
तकनीक के इस दौर में एडमिट कार्ड हासिल करना चुटकियों का खेल है। अपने मोबाइल या लैपटॉप से इसे डाउनलोड करने के लिए बस इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
स्टेप 1: सबसे पहले पीएसटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट pstet2025.org पर जाएं। अफवाहों से बचने के लिए सिर्फ इसी अधिकृत पोर्टल का इस्तेमाल करें।
स्टेप 2: वेबसाइट के होमपेज पर आपको "Candidate Login" (कैंडिडेट लॉगिन) का एक चमकता हुआ लिंक नजर आएगा, उस पर बेझिझक क्लिक करें।
स्टेप 3: क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा। यहां आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी (या मोबाइल नंबर) और अपना गुप्त पासवर्ड (Password) दर्ज करना होगा। सुरक्षा के लिए स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड (Captcha code) भी सही-सही भरें।
स्टेप 4: अब 'Login' बटन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड खुलकर सामने आ जाएगा।
स्टेप 5: इसे ध्यान से देखें और तुरंत डाउनलोड करके इसका एक साफ (Clear) प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
एडमिट कार्ड में कोई गलती हो तो फौरन करें ये काम
प्रिंटआउट निकालने के बाद अपने एडमिट कार्ड को किसी सरकारी दस्तावेज की तरह ध्यान से पढ़ें। अपना नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर और परीक्षा केंद्र का पूरा पता अच्छी तरह चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि बोर्ड की तरफ से नाम की स्पेलिंग या किसी और जानकारी में कोई भी गड़बड़ी (Incorrect information) हुई है, तो बिल्कुल न घबराएं। विभाग ने इसके लिए एक खास हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आप बिना किसी देरी के +91-183-282-318 पर कॉल करके अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं ताकि परीक्षा से पहले इसे सुधारा जा सके।
परीक्षा के दिन की कुछ अहम हिदायतें (Exam Day Guidelines)
एडमिट कार्ड सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह परीक्षा हॉल में प्रवेश का इकलौता टिकट है। विभाग ने सख्त हिदायत दी है कि बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र के अंदर कदम रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही, अपनी पहचान साबित करने के लिए एक ओरिजिनल फोटो आईडी (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस) भी जरूर साथ रखें।
