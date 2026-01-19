PSSSB Group D Recruitment 2026: पंजाब में 331 पदों पर मौका, कुछ ही घंटों में बंद होंगे आवेदन

संक्षेप: पंजाब में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज अहम दिन है। PSSSB Group D भर्ती 2026 के 331 पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख 19 जनवरी है।

PSSSB Group D Recruitment 2026: पंजाब में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन बेहद अहम है। पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) की ओर से निकाली गई Group D भर्ती 2026 के तहत कुल 331 पदों पर आवेदन करने की अंतिम तारीख आज, 19 जनवरी 2026 है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनके पास अब आखिरी मौका बचा है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार PSSSB की आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन विंडो आज बंद होते ही किसी भी प्रकार का फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

PSSSB Group D Recruitment 2026: चयन प्रक्रिया कैसी होगी PSSSB Group D भर्ती 2026 में उम्मीदवारों का चयन ऑब्जेक्टिव टाइप लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें काउंसलिंग, दस्तावेज सत्यापन, मेडिकल टेस्ट शामिल होंगे। अंतिम चयन सभी चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद किया जाएगा।

PSSSB Group D Recruitment 2026: योग्यता और आयु सीमा इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को नीचे दी गई योग्यताओं को पूरा करना अनिवार्य है -

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए।

आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।

उम्मीदवार का कक्षा 10 पास होना अनिवार्य है।

पंजाबी भाषा कक्षा 10 में विषय के रूप में पढ़ी होना जरूरी है। PSSSB Group D Recruitment 2026: आवेदन शुल्क विभिन्न वर्गों के लिए आवेदन शुल्क इस प्रकार तय किया गया है -

सामान्य वर्ग और स्वतंत्रता सेनानी : 1000 रुपये

अनुसूचित जाति (SC), पिछड़ा वर्ग (BC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) : 250 रुपये

पूर्व सैनिक और उनके आश्रित : 200 रुपये

दिव्यांग उम्मीदवार (PwD) : 500 रुपये ध्यान रहे कि आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से ही जमा किया जाएगा और यह गैर वापसी योग्य है।

PSSSB Group D Recruitment 2026: ऐसे करें आवेदन जो उम्मीदवार अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं -

1. सबसे पहले sssb.punjab.gov.in वेबसाइट पर जाएं

2. होमपेज पर “Recruitment” सेक्शन के अंतर्गत “Apply For Group D” पर क्लिक करें

3. मांगी गई व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें

4. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें

5. आवेदन शुल्क का भुगतान करें

6. फॉर्म सबमिट कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें

इसके साथ ही उम्मीदवार चाहें तो “Punjab Group D Recruitment 2026 Notification” को डाउनलोड कर पूरी जानकारी ध्यान से पढ़ सकते हैं।

PSSSB Group D Recruitment 2026: उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह गौरतलब है कि अंतिम दिन वेबसाइट पर ट्रैफिक अधिक हो सकता है, इसलिए उम्मीदवार आखिरी समय का इंतजार न करें । आवेदन करते समय सभी जानकारी सही भरें, क्योंकि गलत विवरण के कारण फॉर्म रद्द भी हो सकता है।