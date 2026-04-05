Punjab Board Class 5, 8 Result 2026: पंजाब बोर्ड 5वीं-8वीं रिजल्ट 2026 जल्द, यहां देख सकेंगे अपनी मार्कशीट
PSEB Punjab Board Class 5, 8 Result 2026: पंजाब बोर्ड द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के परिणाम घोषित करने की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में हैं। PSEB 5th और 8th Result 2026 बहुत जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होने वाला है।
PSEB 5th, 8th result 2026 Date : पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) की 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाओं में शामिल हुए लाखों नन्हें छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। बोर्ड द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के परिणाम घोषित करने की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में हैं। मीडिया रिपोर्टों और सूत्रों के अनुसार, PSEB 5th & 8th Result 2026 बहुत जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होने वाला है।
माना जा रहा है कि बोर्ड अप्रैल के दूसरे या तीसरे सप्ताह में नतीजों की घोषणा होने की संभावना है। बोर्ड की ओर से अभी तक रिजल्ट तिथि की आधिकारिक घोषणा या पुष्टि नहीं की गई है। मोहाली स्थित बोर्ड मुख्यालय में अंकों के मिलान और डेटा अपलोडिंग का काम तेजी से चल रहा है, ताकि छात्रों को अपनी मेहनत का फल समय पर मिल सके।
रिजल्ट देखने के लिए आधिकारिक पोर्टल
जैसे ही पंजाब बोर्ड द्वारा रिजल्ट लिंक सक्रिय किया जाएगा, छात्र और उनके माता-पिता बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे। इसके लिए प्रमुख वेबसाइट्स निम्नलिखित हैं:
pseb.ac.in
punjab.indiaresults.com
रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स
रिजल्ट जारी होने के बाद वेबसाइट पर काफी ट्रैफिक हो सकता है। ऐसे में बिना किसी परेशानी के अपना परिणाम देखने के लिए इन स्टेप्स को करें:
- सबसे पहले पंजाब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Results' टैब पर क्लिक करें।
3. अब अपनी कक्षा (5th या 8th) के अनुसार रिजल्ट लिंक को चुनें।
4. अपना रोल नंबर (Roll Number) या नाम (Name) दर्ज करें।
5. 'Find Results' बटन पर क्लिक करें।
6. आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर खुल जाएगी, इसे भविष्य के लिए डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें।
ऑनलाइन मार्कशीट और ओरिजनल मार्कशीट
छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि वेबसाइट पर उपलब्ध मार्कशीट केवल प्रोविजनल होगी। इसका उपयोग अगली कक्षा में दाखिले के लिए किया जा सकता है, लेकिन ओरिजनल मार्कशीट छात्रों को उनके संबंधित स्कूलों से कुछ हफ्तों बाद प्राप्त होंगे।
मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद छात्रों को अपने नाम, माता-पिता के नाम और अंकों की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। यदि कोई त्रुटि पाई जाती है, तो उसे तुरंत स्कूल प्रशासन के संज्ञान में लाएं।
परीक्षा का स्तर और पासिंग मार्क्स
इस साल पंजाब बोर्ड ने 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं पूरे प्रदेश में कड़े सुरक्षा और पारदर्शिता के साथ आयोजित की थीं। बोर्ड के नियमों के अनुसार, छात्रों को अगली कक्षा में प्रोमोट होने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। जो छात्र किसी एक विषय में असफल होते हैं, उनके लिए बोर्ड 'सप्लीमेंट्री परीक्षा' का अवसर भी प्रदान करेगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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