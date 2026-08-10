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पंजाब में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर लगेगी लगाम, अब सिर्फ 5% कर सकेंगे सालाना बढ़ोतरी

By Himanshu Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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पंजाब विधानसभा ने प्राइवेट स्कूलों की सालाना फीस बढ़ोतरी 5% तक सीमित करने वाला बिल पास किया। 

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स्कूली बच्चे

पंजाब में प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती फीस से परेशान लाखों अभिभावकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पंजाब विधानसभा ने पंजाब गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों की फीस का विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2026 को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। नए कानून के तहत राज्य के प्राइवेट स्कूल अब हर साल फीस में 5 फीसदी से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे । खास बात यह है कि यह सीमा सिर्फ ट्यूशन फीस तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि स्कूल की ओर से वसूली जाने वाली अन्य फीस पर भी लागू होगी। सरकार का दावा है कि इस फैसले से राज्य के करीब 32 लाख छात्रों और 7,800 निजी स्कूलों को फायदा होगा। सरकार का कहना है कि इसका मकसद अभिभावकों पर हर साल बढ़ने वाले फीस के बोझ को कम करना और शिक्षा के बढ़ते व्यावसायीकरण पर रोक लगाना है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने विधानसभा में यह बिल पेश किया।

तीन साल में 5 फीसदी से ज्यादा फीस बढ़ी तो लौटाना होगा अतिरिक्त पैसा

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विधानसभा में कहा कि सरकार फीस बढ़ोतरी की अधिकतम सीमा 5 फीसदी तय कर रही है। इसमें ट्यूशन फीस के अलावा दूसरी फीस भी शामिल होगी। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों ने पिछले तीन वर्षों में सालाना 5 फीसदी से ज्यादा फीस बढ़ाई है, उन्हें अतिरिक्त वसूली गई रकम वापस करनी होगी। मान ने कहा कि सरकार शिक्षा को कारोबार बनने की इजाजत नहीं देगी। उन्होंने अमृतसर की एक बच्ची की मौत का जिक्र करते हुए कहा कि फीस का दबाव परिवारों के लिए गंभीर परेशानी बन सकता है और इसी तरह की घटनाओं ने सरकार को सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर किया। मुख्यमंत्री ने पिछली कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कोविड काल का उदाहरण देते हुए कहा कि उस दौरान बच्चों के स्कूल नहीं जाने के बावजूद अभिभावकों से ट्रांसपोर्टेशन फीस लेने का दबाव बनाया गया था।

कांग्रेस ने बिल को बताया पुरानी बोतल में नई शराब

हालांकि फीस रेगुलेशन बिल को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल भी उठाए। पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने इसे 'पुरानी बोतल में नई शराब' करार दिया। उनका कहना था कि पहले फीस बढ़ोतरी की सीमा 8 फीसदी थी, जिसे अब घटाकर 5 फीसदी किया गया है। परगट सिंह ने सरकार के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि सदन में सरकार एक बात कहती है, जबकि अदालत में उसका रुख अलग रहा है। उन्होंने शिक्षा नीति को सिर्फ फीस नियंत्रण तक सीमित न रखने की मांग करते हुए शिक्षकों की भर्ती और उनके वेतन जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देने की बात कही। कांग्रेस विधायक अवतार हेनरी जूनियर ने आरोप लगाया कि यह बिल सरकारी स्कूलों की स्थिति से ध्यान भटकाने के लिए लाया गया है। उन्होंने दावा किया कि 2022 से 2026 के बीच सरकारी स्कूलों में दाखिला करीब 6 लाख कम हुआ है। उन्होंने फीस नियमन के लिए बनने वाली समितियों में शिक्षकों को भी प्रतिनिधित्व देने की मांग की।

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तीन डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी बनाने का रास्ता साफ

विधानसभा ने फीस रेगुलेशन बिल के साथ ही तीन डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित करने से जुड़े तीन विधेयकों को भी मंजूरी दे दी। इनमें क्लाउड यूनिवर्सिटी, एमएस डिजिटल यूनिवर्सिटी और फिजिक्सवाला डिजिटल यूनिवर्सिटी शामिल हैं। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि इन विश्वविद्यालयों के जरिए छात्रों को बदलती दुनिया के हिसाब से जरूरी स्किल्स हासिल करने में मदद मिलेगी। सरकार का फोकस डिजिटल माध्यम से उच्च शिक्षा को ज्यादा सुलभ बनाने पर है। हालांकि इन विधेयकों पर विधानसभा में हंगामा भी हुआ। कांग्रेस विधायकों ने निर्दलीय विधायक राणा इंदर प्रताप को इन बिलों पर बहस के लिए और समय देने की मांग की, लेकिन स्पीकर ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद कांग्रेस विधायक और राणा इंदर प्रताप सदन के वेल में पहुंच गए और स्पीकर तथा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे।

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विरोध के बावजूद तीनों यूनिवर्सिटी से जुड़े बिल पास कर दिए गए। हंगामे के बीच पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट में संशोधन से जुड़ा एक और बिल भी विधानसभा ने पारित कर दिया। राणा इंदर प्रताप कुछ समय तक वेल में विरोध करते रहे, जबकि कांग्रेस विधायक बाद में अपनी सीटों पर लौट गए।

सरकार ने शिक्षा को हर किसी का अधिकार बताया

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार का मानना है कि शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है। उनके मुताबिक नया कानून राज्य में सभी बच्चों के लिए किफायती और बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम है। बैंस ने पंजाब की शिक्षा व्यवस्था में सुधार का दावा करते हुए नीति आयोग की रिपोर्ट का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब के प्रदर्शन को मान्यता मिली है। उन्होंने विपक्ष पर राजनीतिक तुलना करने का आरोप लगाते हुए पंजाब के शिक्षा मॉडल को दूसरे राज्यों से बेहतर बताया।

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शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

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