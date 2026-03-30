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Punjab Police Bharti 2026: 12वीं पास के लिए आखिरी मौका! पंजाब पुलिस कांस्टेबल के 3298 पदों पर आज ही करें अप्लाई

Mar 30, 2026 08:13 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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Punjab Police Bharti 2026 Apply:अगर आपका सपना पंजाब पुलिस की वर्दी पहनने का है, तो आपके पास केवल कुछ ही घंटे बचे हैं। पंजाब पुलिस द्वारा निकाली गई 3298 कांस्टेबल पदों की बंपर भर्ती के लिए आवेदन करने की आज, 30 मार्च 2026, आखिरी तारीख है।

Punjab Police Bharti 2026: 12वीं पास के लिए आखिरी मौका! पंजाब पुलिस कांस्टेबल के 3298 पदों पर आज ही करें अप्लाई

Punjab Police Constable Recruitment 2026: अगर आपका सपना पंजाब पुलिस की वर्दी पहनने का है, तो आपके पास केवल कुछ ही घंटे बचे हैं। पंजाब पुलिस द्वारा निकाली गई 3298 कांस्टेबल पदों की बंपर भर्ती के लिए आवेदन करने की आज, 30 मार्च 2026, आखिरी तारीख है। पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि आज रात 11:55 बजे के बाद आवेदन का लिंक बंद कर दिया जाएगा। इस भर्ती अभियान के जरिए पंजाब पुलिस के दो अलग-अलग कैडरों में नियुक्तियां की जाएंगी। पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती के 3298 पदों में जिला पुलिस कैडर के 2,522 पद और सशस्त्र पुलिस कैडर के 776 पद शामिल हैं।

कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता मानदंड)

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (10+2) पास होना अनिवार्य है। पूर्व सैनिकों के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी गई है। आवेदक ने मैट्रिक (10वीं) स्तर पर पंजाबी भाषा एक विषय के रूप में जरूर पढ़ी हो।

आयु सीमा: 1 जनवरी 2026 को उम्मीदवार की आयु 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों (SC/ST/BC) को नियमों के अनुसार अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया: तीन चरणों में होगी परीक्षा

भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए इसे तीन मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है:

कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT): इसमें दो पेपर होंगे। पेपर-1 मेरिट के लिए होगा, जबकि पेपर-2 (पंजाबी भाषा) केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा।

शारीरिक मानक परीक्षण (PST/PMT): लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की लंबाई मापी जाएगी और उनसे दौड़, हाई जम्प व लॉन्ग जम्प कराई जाएगी।

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन: अंत में शैक्षणिक और अन्य प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी।

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आवेदन शुल्क

सामान्य वर्ग (General): ₹1200

पूर्व सैनिक (ESM): ₹500

SC/ST/BC (पंजाब निवासी): ₹700

EWS: ₹700

आज ही ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

आज अंतिम दिन है, इसलिए वेबसाइट पर ट्रैफिक अधिक हो सकता है। देरी से बचने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:

  1. पंजाब पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Recruitment' सेक्शन में 'Constable 2026' लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन आईडी प्राप्त करें।

4. आवेदन फॉर्म में अपनी पूरी जानकारी भरें और फोटो व सिग्नेचर अपलोड करें।

5. ऑनलाइन माध्यम से फीस का भुगतान करें और फॉर्म Submit करें।

6. भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म का एक प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सलाह

अंतिम समय में तकनीकी खराबी या सर्वर डाउन होने की समस्या आम होती है। इसलिए, रात होने का इंतजार न करें। यदि आपने अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं किया है, तो इसे तुरंत पूरा करें। याद रखें, वर्दी पाने का यह सुनहरा अवसर साल में एक ही बार आता है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
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