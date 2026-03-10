Hindustan Hindi News
Punjab Police Recruitment 2026: पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के 3,298 पदों पर निकली भर्ती, 12वीं पास को मौका

Mar 10, 2026 05:00 pm IST
Punjab Police Recruitment 2026: पंजाब पुलिस विभाग ने डिस्ट्रिक्ट और आर्म्ड पुलिस कैडर में कांस्टेबल के 3,298 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज, 10 मार्च 2026 से शुरू हो गई है।

Punjab Police Recruitment 2026: पंजाब पुलिस में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर आया है। पंजाब पुलिस विभाग ने डिस्ट्रिक्ट और आर्म्ड पुलिस कैडर में कांस्टेबल के 3,298 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज, 10 मार्च 2026 से शुरू हो गई है।

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाकर 30 मार्च 2026 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। यह भर्ती राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं को रोजगार प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

पदों का विवरण और आरक्षण

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 3,298 पदों को दो मुख्य कैडरों में विभाजित किया गया है:

डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर: 2,522 पद

आर्म्ड पुलिस कैडर: 776 पद

खास बात यह है कि कुल पदों में से एक बड़ा हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित है। डिस्ट्रिक्ट कैडर में 825 पद और आर्म्ड कैडर में 259 पद महिला उम्मीदवारों के लिए रखे गए हैं, जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं।

कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता)

इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को कुछ अनिवार्य शर्तों को पूरा करना होगा:

शैक्षणिक योग्यता: सामान्य उम्मीदवारों के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। पूर्व सैनिकों के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी गई है।

भाषा की शर्त: आवेदक ने अपनी मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा में पंजाबी भाषा को एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में जरूर पढ़ा हो।

आयु सीमा: 1 जनवरी 2026 को उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों (SC/BC) को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया के चरण

पंजाब पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए अभ्यर्थियों को तीन चरणों की परीक्षा से गुजरना होगा। सबसे पहले एक कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (CBT) आयोजित की जाएगी। इसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PST) और शारीरिक माप परीक्षण (PMT) के लिए बुलाया जाएगा। अंत में, सभी योग्य उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा।

जरूरी शारीरिक मानक

पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 5 फीट 7 इंच होनी चाहिए, जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 5 फीट 2 इंच निर्धारित की गई है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद शामिल होगी, जिसे पास करना अनिवार्य है।

सफल होने वाले उम्मीदवारों को 19,900 रुपये के शुरुआती मासिक वेतन पर नियुक्त किया जाएगा। आवेदन करने वाले सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए समय रहते अपना फॉर्म भर लें।

