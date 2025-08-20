Punjab Police Constable Results 2025: पंजाब पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 punjabpolice.gov.in पर जारी, Direct Link

Punjab Police Constable Results 2025: पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

Punjab Police Constable Results 2025 Download Link: पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) परीक्षा का आयोजन 4 मई से लेकर 18 जून 2025 तक किया गया था। इस भर्ती के जरिये राज्य में पुलिस कांस्टेबल के कुल 1746 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी।

Punjab Police Constable Result 2025 Download Link भर्ती के तीन चरण हैं। पहले चरण में दो सामान्य कंप्यूटर आधारित परीक्षाएँ (सीबीटी), बहुविकल्पीय प्रश्न (एमसीक्यू) प्रकार के पेपर यानी पेपर-I और पेपर-II शामिल हैं, जिनमें से पेपर-II क्वालिफाइंग है। लिखित परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों में आगे बढ़ेंगे, जिनमें आमतौर पर शारीरिक माप परीक्षण (पीएमटी), शारीरिक जांच परीक्षण (पीएसटी) और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल हैं।

स्कोरकार्ड उम्मीदवार के मार्क्स और योग्यता स्थिति की जानकारी प्राप्त होगी। उम्मीदवारों के लिए यह ज़रूरी है कि वे अगले भर्ती राउंड में उपयोग के लिए स्कोरकार्ड का प्रिंटआउट डाउनलोड करके अपने पास रख लें।

Punjab Police Constable Result 2025: पंजाब पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए “Recruitment tab” सेक्शन में जाना होगा।

3. इसके बाद आपको Punjab Police Constable Result 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर पंजाब पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।

5. अब आप रिजल्ट पीडीएफ फाइल में अपना नाम और रोल नंबर (Ctrl+F) की प्रेस करके चेक कर सकते हैं।

6. इसके बाद आप पंजाब पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए।

7. इसके बाद आप, भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।