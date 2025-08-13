Punjab Police Constable result 2025 out at punjabpolice gov in: Check direct link download scorecard Punjab Police Constable result 2025 OUT : पंजाब पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट punjabpolice.gov.in पर जारी, Direct Link, Career Hindi News - Hindustan
Hindi Newsकरियर न्यूज़Punjab Police Constable result 2025 out at punjabpolice gov in: Check direct link download scorecard

Punjab Police Constable result 2025 : पंजाब पुलिस कांस्टेबल सीबीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 10:29 AM
Punjab Police Constable result 2025 : पंजाब पुलिस कांस्टेबल प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। नीचे डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर आप सीधे अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) मोड में 4 मई से लेकर 18 जून 2025 तक संपन्न करवाई गई थी। इस भर्ती के जरिये राज्य में पुलिस कांस्टेबल के कुल 1746 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती के लिए आवेदन 21 फरवरी से 13 मार्च 2025 तक लिए गए थे।

Punjab Police Constable result 2025 : कैसे चेक करें रिजल्ट

- पंजाब पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाएं।

- वेबसाइट के होम पेज पर आपको रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।

- अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर/ लॉग इन आईडी, पासवर्ड एवं दिया गया कोड दर्ज करके LOGIN बटन पर क्लिक करना होगा।

- अब आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें।


Result Direct Link

सीबीटी में कटऑफ अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी), शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) और दस्तावेज सत्यापन के लिए योग्य मान जाएंगे। ये सभी चरण क्वालिफाइंग नेचर के होंगे यानी इनमें सिर्फ पास होना जरूरी होगा, मेरिट नहीं बनेगी।

पीएसटी में क्या होगा चेक

शारीरिक मानदंड के अनुसार पुरुषों की न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 7 इंच (170.2 सेमी) और महिलाओं की 5 फीट 2 इंच (157.5 सेमी) तय की गई है।

Punjab Police Constable Recruitment
