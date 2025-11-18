Punjab Police Constable Result 2025: फिजिकल टेस्ट की मेरिट लिस्ट जारी, ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट का PDF
संक्षेप: Punjab Police Constable Result 2025: पंजाब पुलिस कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट मेरिट लिस्ट 2025 जारी कर दी गई है। उम्मीदवार punjabpolice.gov.in से मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहां जानें आसान तरीका।
Punjab Police Constable Result 2025: पंजाब पुलिस में कांस्टेबल भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। विभाग ने 2025 की फिजिकल टेस्ट मेरिट लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जारी कर दी है। जो अभ्यर्थी 4 मई से 18 जून के बीच आयोजित फिजिकल टेस्ट में शामिल हुए थे, वे अब सीधे वेबसाइट पर जाकर अपनी मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। विभाग ने मेरिट लिस्ट के साथ कट-ऑफ मार्क्स PDF डाउनलोड करने का तरीका भी साझा किया है, जिससे उम्मीदवार अपने कैटेगरी-वाइज क्वालिफिकेशन मार्क्स चेक कर सकेंगे।
Punjab Police Constable Result 2025: ऐसे डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट
वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के जरिए मेरिट लिस्ट PDF कुछ आसान चरणों में डाउनलोड की जा सकती है। उम्मीदवारों को केवल आधिकारिक पोर्टल पर जाना है, जहां “Constable Physical Test Merit List 2025” का लिंक दिखाई देगा। इस पर क्लिक करते ही PDF स्क्रीन पर खुल जाएगी, जिसे डाउनलोड कर सुरक्षित रखा जा सकता है। इसी तरह कट-ऑफ PDF भी अलग लिंक के माध्यम से उपलब्ध है, जिसे कैटेगरी-वाइज देखा जा सकता है।
Punjab Police Constable Result 2025: इन बातों का रखें ध्यान
पंजाब पुलिस ने बताया है कि फिजिकल टेस्ट मेरिट लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को भर्ती की अगली प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को 19,900 रुपये प्रति माह के वेतनमान पर नियुक्त किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे सभी आधिकारिक अपडेट के लिए नियमित रूप से punjabpolice.gov.in चेक करते रहें, ताकि वे किसी भी महत्वपूर्ण सूचना से चूक न जाएं।