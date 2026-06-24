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Punjab Police Admit Card 2026 Out, Direct Link: पंजाब पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, करें डाउनलोड

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पंजाब पुलिस भर्ती परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 मार्च 2026 से शुरू हुई थी, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 मार्च 2026 थी। उम्मीदवारों को आवेदन में सुधार का अवसर 10 अप्रैल से 17 अप्रैल 2026 तक दिया गया था।

Punjab Police Admit Card 2026 Out, Direct Link: पंजाब पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, करें डाउनलोड

पंजाब पुलिस ने फेज-1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in से अपना एडमिट टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, फेज-1 CBT का आयोजन 1 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक 23 जून 2026 को रात 11 बजे सक्रिय कर दिया गया है और यह 30 जुलाई 2026 को शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहेगा। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी साथ लेकर जाना अनिवार्य होगा।

पंजाब पुलिस भर्ती परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 मार्च 2026 से शुरू हुई थी, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 मार्च 2026 थी। उम्मीदवारों को आवेदन में सुधार का अवसर 10 अप्रैल से 17 अप्रैल 2026 तक दिया गया था।

फेज-1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) का आयोजन 1 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। इसके लिए एडमिट कार्ड 23 जून 2026 को रात 11 बजे जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार 30 जुलाई 2026 को शाम 6 बजे तक अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:यूपी पुलिस SI भर्ती PET एडमिट कार्ड uppbpb.gov.in पर जारी, डाउनलोड लिंक

Punjab Police Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

सबसे पहले उम्मीदवार पंजाब पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर दिखाई देने वाले ‘Login’ टैब पर क्लिक करें।

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करके लॉगिन करें।

स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और परीक्षा के दिन के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड में दर्ज सभी जानकारियों, जैसे परीक्षा की तारीख, रिपोर्टिंग समय, परीक्षा केंद्र का पता और परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक जांच लें। किसी भी प्रकार की गलती मिलने पर संबंधित अधिकारियों से तुरंत संपर्क करें।

ये भी पढ़ें:UP पुलिस SI एडमिट कार्ड 2026 का इंतजार, परीक्षा से पहले जानें एग्जाम पैटर्न

पंजाब पुलिस ने 3298 कांस्टेबल पदों पर भर्ती होनी है। इस भर्ती अभियान के जरिए पंजाब पुलिस के दो अलग-अलग कैडरों में नियुक्तियां की जाएंगी। पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती के 3298 पदों में जिला पुलिस कैडर के 2,522 पद और सशस्त्र पुलिस कैडर के 776 पद शामिल हैं।

चयन प्रक्रिया

पुलिस कांस्टेबल पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों को कई चरणों से गुजरना होगा। सबसे पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) आयोजित की जाएगी। इसमें सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट (PST) और शारीरिक माप परीक्षण (PMT) में शामिल होना होगा। इन सभी चरणों को पास करने के बाद उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन (Document Verification) किया जाएगा। अंतिम चयन सभी निर्धारित प्रक्रियाओं में सफल होने वाले अभ्यर्थियों का किया जाएगा।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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