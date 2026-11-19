पंजाब पीसीएस भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए 751 अभ्यर्थियों का इंतजार बढ़ा
पंजाब सिविल सेवा (PCS) परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) द्वारा आयोजित की जा रही पंजाब राज्य सिविल सेवा (PCS) परीक्षा की चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अदालत का यह बड़ा फैसला परीक्षा में शामिल हुए कई उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद आया है। इस आदेश के साथ ही भर्ती के अगले चरण यानी इंटरव्यू की प्रक्रिया फिलहाल थम गई है।
अदालत ने पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) को कड़े आदेश देते हुए भर्ती से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड तलब किया है और सभी डॉक्यूमेंट्स व सीसीटीवी फुटेज को पूरी तरह सुरक्षित रखने का आदेश दिया है, ताकि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की गुंजाइश न रहे।
331 पदों के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे 751 उम्मीदवार
पंजाब लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा के कुल 331 रिक्त पदों को भरने के लिए यह भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। इस प्रतिष्ठित परीक्षा का आयोजन अप्रैल 2026 में किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। लंबी प्रतीक्षा के बाद आयोग ने 4 नवंबर को इस परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया था। जारी किए गए रिजल्ट में कुल 751 अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। चयनित उम्मीदवार जहां अपने इंटरव्यू की तैयारियों में जुटे थे, वहीं रिजल्ट और प्रक्रिया को लेकर नाराज कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
छात्रों की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने लगाई रोक
परीक्षा और चयन प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं को चुनौती देते हुए उम्मीदवारों की ओर से हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए और इन याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पूरी चयन प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने का निर्देश दिया है। अदालत के इस रुख से यह साफ हो गया है कि जब तक कानूनी पहलुओं की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा।
अब 16 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई, टिकी हैं सबकी निगाहें
हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है। अब सभी अभ्यर्थियों, खासकर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए 751 उम्मीदवारों की निगाहें 16 दिसंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। छात्रों के लिए यह समय धैर्य बनाए रखने का है, क्योंकि अदालत के अगले आदेश से ही यह तय हो पाएगा कि पंजाब पीसीएस के 331 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया कब और किस रूप में दोबारा शुरू होगी। तब तक अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी और डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखने के साथ-साथ आयोग और कोर्ट के आने वाले अपडेट्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए।
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