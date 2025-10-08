Punjab NEET UG Counselling Round 3 provisional merit list released at bfuhs.ac.in Pdf list direct link BFUHS BFUHS Punjab NEET Counselling 2025: पंजाब नीट यूजी राउंड 3 प्रोविजनल मेरिट लिस्ट bfuhs.ac.in पर जारी, Direct Link, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Punjab NEET UG Counselling Round 3 provisional merit list released at bfuhs.ac.in Pdf list direct link BFUHS

BFUHS Punjab NEET Counselling 2025: पंजाब नीट यूजी राउंड 3 प्रोविजनल मेरिट लिस्ट bfuhs.ac.in पर जारी, Direct Link

BFUHS Punjab NEET UG Counselling 2025: बाबा फ़रीद यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसेज (BFUHS), फ़रीदकोट ने आज 8 अक्टूबर, 2025 को BFUHS पंजाब NEET UG राउंड 3 के लिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया गया है।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 06:56 PM
share Share
Follow Us on
BFUHS Punjab NEET Counselling 2025: पंजाब नीट यूजी राउंड 3 प्रोविजनल मेरिट लिस्ट bfuhs.ac.in पर जारी, Direct Link

Punjab NEET UG Counselling 2025: बाबा फ़रीद यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसेज (BFUHS), फ़रीदकोट द्वारा आज 8 अक्टूबर, 2025 को BFUHS पंजाब NEET UG राउंड 3 के लिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार 85% राज्य कोटे के तहत और पंजाब के निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में MBBS और BDS में एडमिशन लेना चाहते हैं, वे आधिकारिक पोर्टल bfuhs.ac.in पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी।

लिस्ट में उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन नंबर, नीट रोल नंबर, नाम, पिता का नाम, नीट मार्क्स, नीट रैंक, कैटेगरी की जानकारी दी गई है।

ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कोर्स / कॉलेज / कोटा / कैटेगरी की ऑनलाइन चाॅइस,फिलिंग, सबमिट करने की सुविधा 8 से 10 अक्टूबर, 2025 के बीच उपलब्ध रहेगी।

सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया 11 से 13 अक्टूबर 2025 के बीच होगी। मेरिट लिस्ट 16 अक्टूबर 2025 को जारी की जाएगी। प्रोविजनल रूप से चयनित उम्मीदवार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध यूनिवर्सिटी भुगतान गेटवे के माध्यम से शुल्क की बची हुई राशि का भुगतान करेंगे और 21 से 23 अक्टूबर 2025 के बीच संबंधित आवंटित कॉलेज में शामिल होने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ कॉलेज को रिपोर्ट करेंगे।

पंजाब नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 3 प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कैसे चेक करें-

1. सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट bfuhs.ac.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए 'NEET UG 2025' टैब पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर पंजाब नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 3 प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ओपन हो जाएगी।

5. अब आप लिस्ट को ध्यान से चेक कीजिए।

6. इसके बाद आप पंजाब नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 3 प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए।

Neet Ug Neet Counselling neet ug counselling
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।