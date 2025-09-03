Punjab NEET UG Counselling 2025: पंजाब नीट यूजी राउंड 2 शेड्यूल जारी, 5 सितंबर को आएगी मेरिट लिस्ट

Punjab NEET UG Counselling 2025: बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस (BFUHS) की ओर से पंजाब नीट यूजी काउंसलिंग 2025 राउंड 2 रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है।

Punjab NEET Counselling 2025 Round 2: बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस (BFUHS) की ओर से पंजाब नीट यूजी काउंसलिंग 2025 राउंड 2 रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। राउंड 2 नीट यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया 25 सितंबर 2025 को पूरी होगी।

सभी अभ्यर्थियों (पहले से रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों) द्वारा काउंसलिंग के राउंड 2 के लिए सिक्योरिटी जमा 2 से 4 सितंबर के बीच किया जाएगा।

सिक्योरिटी राशि- 1. सरकारी कॉलेजों के लिए- 10000 रुपये

2. सरकारी कॉलेज (एससी/बीसी/पीडब्ल्यूडी)- 5000 रुपये

3. प्राइवेट कॉलेज के लिए- 2,00,000 रुपये

4. प्राइवेट और सरकारी दोनों कॉलेजों के लिए- 2,00,000 रुपये

प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 5 सितंबर को जारी की जाएगी। शेड्यूल के अनुसार, NEET UG उम्मीदवारों द्वारा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट (यदि कोई हो) पर आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि/समय 6 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक है।

यदि आपत्तियों पर विचार करने के बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कोई बदलाव होता है, तो उसे 8 सितंबर को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कोर्स / कॉलेज / कोटा / कैटेगरी की ऑनलाइन चाॅइस,फिलिंग, सबमिट करने की सुविधा 9 से 12 सितंबर के बीच उपलब्ध रहेगी।

सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया 13 से 15 सितंबर 2025 के बीच होगी। मेरिट लिस्ट 17 सितंबर 2025 को जारी की जाएगी। प्रोविजनल रूप से चयनित उम्मीदवार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध यूनिवर्सिटी भुगतान गेटवे के माध्यम से शुल्क की बची हुई राशि का भुगतान करेंगे और 20 से 25 सितंबर 2025 के बीच संबंधित आवंटित कॉलेज में शामिल होने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ कॉलेज को रिपोर्ट करेंगे।

पंजाब नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 2 प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट कैसे चेक करें- 1. सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट bfuhs.ac.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए 'NEET UG 2025' टैब पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर पंजाब नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 2 प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट ओपन हो जाएगी।

5. अब आप लिस्ट को ध्यान से चेक कीजिए।