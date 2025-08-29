Punjab NEET UG Counselling 2025 : round 2 registration fees seats bfuhs Punjab NEET UG Counselling 2025 : MBBS-BDS दाखिले के लिए दूसरे राउंड में 1214 सीटें, काउंसलिंग शुरू, Career Hindi News - Hindustan
Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 07:27 PM
Punjab NEET UG Counselling 2025 : पंजाब में MBBS और BDS में एडमिशन का सपना देख रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर आई है। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, फरीदकोट (BFUHS) ने NEET UG काउंसलिंग 2025 के दूसरे राउंड की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस राउंड में राज्य की मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में बची हुई 1214 सीटों पर दाखिले होंगे।

Punjab NEET UG Counselling 2025 : कहां से करें रजिस्ट्रेशन?

छात्र आधिकारिक वेबसाइट bfuhs.ac.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने साफ कहा है कि जिन उम्मीदवारों ने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड कर दिए हैं, वही चयन प्रक्रिया में शामिल होंगे। एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद यह ऑटोमैटिक लॉक हो जाएगा और छात्रों को इसका प्रिंटआउट यूनिवर्सिटी को भेजने की जरूरत नहीं है। हालांकि, स्पोर्ट्स कैटेगरी में अप्लाई करने वाले छात्रों को अपना फॉर्म और सारे एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को भेजने होंगे ताकि वे अपने कोटे का दावा कर सकें।

Punjab NEET UG Counselling 2025 : आवेदन शुल्क और सिक्योरिटी फीस क्या है

  • जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के तौर पर 5900 रुपये देना होगा।
  • SC छात्रों के लिए यह शुल्क 2950 रुपये रखा गया है।
  • यह भुगतान ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए ही किया जा सकता है।

जहां तक सिक्योरिटी फीस की बात है, तो जिन छात्रों ने पहले ही यह राशि जमा कर दी है, उन्हें दोबारा भुगतान करने की जरूरत नहीं है।

  • जनरल कैटेगरी: 10000 से ज्यादा ट्यूशन फीस भर चुके उम्मीदवार छूट पाएंगे।
  • SC कैटेगरी: सरकारी कॉलेज के लिए 5000 और प्राइवेट कॉलेज के लिए 2 लाख पहले से जमा करने वाले छात्रों को फिर से फीस देने की आवश्यकता नहीं होगी।

हालांकि, यूनिवर्सिटी ने चेतावनी दी है कि अगर कोई छात्र अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करता है, तो उसकी जमा की गई सिक्योरिटी फीस फॉरफिट कर ली जाएगी।

Punjab NEET UG Counselling 2025 : कितनी सीटें हैं खाली?

दूसरे राउंड की काउंसलिंग के तहत कुल 1214 सीटों पर एडमिशन होंगे। इनमें एमबीबीएस और बीडीएस दोनों तरह की सीटें शामिल हैं। मेडिकल कॉलेजों में सीटें भरने की रफ्तार धीमी रहने की वजह से कई सीटें पहले राउंड के बाद भी खाली पड़ी थीं, जिन्हें अब इस प्रक्रिया से भरा जाएगा।

