ग्रेजुएट युवाओं के लिए निकली बड़ी सरकारी नौकरी, 1265 क्लर्क पदों पर भर्तियां; देखें डिटेल
SSSC Clerk Recruitment 2026 : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट क्लर्क पद के लिए नौकरी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हरियाणा की अधीनस्थ अदालतों में 1265 क्लर्क पदों पर भर्ती होगी। ।
हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों में कर्मचारियों की केंद्रीकृत भर्ती समिति यानी SSSC ने हरियाणा की अधीनस्थ अदालतों में क्लर्क भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 1265 पद भरे जाएंगे। इनमें मौजूदा रिक्तियां और आने वाले महीनों की संभावित रिक्तियां दोनों शामिल हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 26 मई 2026 शाम 4 बजे से शुरू होगी, जबकि आवेदन की आखिरी तारीख 23 जून 2026 शाम 4 बजे तय की गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकेंगे।
कितने पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती में कुल 1265 क्लर्क पद शामिल किए गए हैं। इनमें 1015 मौजूदा रिक्त पद और 250 संभावित पद शामिल हैं। सामान्य वर्ग के अलावा एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन और दिव्यांग वर्ग के लिए भी आरक्षण दिया गया है। सबसे ज्यादा 203 पद सामान्य वर्ग के लिए रखे गए हैं। वहीं EWS वर्ग के लिए 139 पद और BC-A वर्ग के लिए 183 पद निर्धारित किए गए हैं। कई श्रेणियों में बैकलॉग पद भी शामिल किए गए हैं।
कौन कर सकता है आवेदन
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या समकक्ष डिग्री होना जरूरी है। साथ ही कंप्यूटर का ज्ञान भी मांगा गया है, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट की जानकारी जरूरी होगी। इसके अलावा उम्मीदवार ने मैट्रिक या उससे ऊपर की पढ़ाई में हिंदी या संस्कृत विषय पढ़ा होना चाहिए। आरक्षित वर्ग का लाभ केवल हरियाणा के मूल निवासियों को मिलेगा। दूसरे राज्यों के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में आवेदन करना होगा।
आयु सीमा क्या रखी गई है
भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। SC, BC और कुछ महिला श्रेणियों को 5 साल की छूट मिलेगी। दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल तक की अतिरिक्त छूट दी गई है। सरकारी कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों के लिए भी अलग-अलग नियम लागू होंगे।
आवेदन फीस कितनी देनी होगी
सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को कुल 1200 रुपये फीस देनी होगी। सामान्य वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए फीस 875 रुपये रखी गई है। हरियाणा के SC, BC, EWS और ESM वर्ग के उम्मीदवारों को 710 रुपये फीस जमा करनी होगी। वहीं दिव्यांग उम्मीदवारों से कोई फीस नहीं ली जाएगी।
चयन प्रक्रिया कैसे होगी
भर्ती प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी। सबसे पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी होगी। इसके बाद कंप्यूटर दक्षता परीक्षा ली जाएगी। आखिर में दस्तावेजों की जांच और इंटरैक्शन होगा। सीबीटी में सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी लेखन से सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे। गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग भी लागू रहेगी। अंग्रेजी लेखन में निबंध, पत्र, प्रेसी और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद जैसे प्रश्न शामिल होंगे।
कंप्यूटर टेस्ट भी जरूरी
लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को कंप्यूटर दक्षता परीक्षा देनी होगी। इसमें स्प्रेडशीट टेस्ट और अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट शामिल रहेगा। टाइपिंग टेस्ट में उम्मीदवार को कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति हासिल करनी होगी। हालांकि यह टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा और इसके अंक मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे।
कहां और कैसे करें आवेदन
उम्मीदवार केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया SSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर पूरी करनी होगी। आवेदन के समय उम्मीदवारों को स्कैन फोटो, हस्ताक्षर, वैध मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जरूरी प्रमाणपत्र तैयार रखने होंगे। फॉर्म भरते समय लाइव फोटो भी कैप्चर की जाएगी।
परीक्षा से जुड़ी अहम बातें
भर्ती परीक्षा उत्तर भारत के किसी भी शहर में आयोजित की जा सकती है। एडमिट कार्ड केवल ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी। हाईकोर्ट ने साफ किया है कि चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर होगा और किसी भी तरह की सिफारिश या गलत तरीका अपनाने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव