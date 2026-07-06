पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 1265 क्लर्क पदों के आवेदन की तारीख बढ़ी, जानिए पूरी डिटेल
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 1265 क्लर्क पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 9 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है।
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे और एक सुरक्षित भविष्य का सपना देख रहे नौजवानों के लिए एक बेहद शानदार खबर है। अगर आप भी कोर्ट में नौकरी करने की ख्वाहिश रखते हैं, तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आपके लिए एक बेहतरीन दरवाजा खोल दिया है। दरअसल, हरियाणा के अलग-अलग जिला और सत्र न्यायालयों के लिए क्लर्क के 1265 पदों पर बंपर भर्ती निकली है।
सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जिन उम्मीदवारों ने किसी वजह से अब तक अपना फॉर्म नहीं भरा था, उनके लिए हाई कोर्ट ने ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। यह उन सभी युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो एक स्थिर और आर्थिक रूप से सुरक्षित नौकरी की तलाश में हैं। अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस अपनी तैयारी को धार दीजिए और इस मौके का पूरा फायदा उठाइए।
अब इस दिन तक भरें फॉर्म
शुरुआत में इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 23 जून 2026 तय की गई थी। लेकिन कई उम्मीदवारों की सहूलियत और तकनीकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस डेडलाइन को खिसका कर 9 जुलाई 2026 कर दिया है। अब आप 9 जुलाई की शाम 4:00 बजे तक अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं।
यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इसके बाद किसी भी हाल में कोई और मोहलत नहीं दी जाएगी। इसलिए, आखिरी वक्त के सर्वर डाउन या किसी और दिक्कत से बचने के लिए बेहतर यही होगा कि आप जल्द से जल्द आधिकारिक वेबसाइट sssc.gov.in पर जाकर अपना फॉर्म सबमिट कर दें।
कितनी हैं कुल भर्तियां और क्या है उनका गणित?
इस बार हाई कोर्ट ने अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी निकाली हैं। कुल मिलाकर 1265 पदों पर क्लर्कों की भर्ती की जानी है। इसे अगर थोड़ा बारीकी से समझें, तो इनमें से 1015 पद वो हैं जो 31 दिसंबर 2025 तक खाली थे। वहीं, बाकी के 250 पद ऐसे हैं जिनके 30 जून 2026 तक खाली होने की संभावना है।
यानी कुल मिलाकर 1265 नौजवानों को सीधा रोजगार मिलने जा रहा है। इसमें हर वर्ग का खास ख्याल रखा गया है। जनरल कैटेगरी के लिए 203 पद (31.12.2025 तक) और 141 पद (30.06.2026 तक) रखे गए हैं। इसी तरह एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, और एक्स-सर्विसमैन के लिए भी सरकार के नियमों के हिसाब से आरक्षित पद तय किए गए हैं।
कौन कर सकता है अप्लाई?
इस सुनहरे मौके का फायदा उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं, जिन्हें पूरा करना लाजमी है -
पढ़ाई-लिखाई: उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आर्ट्स या साइंस या इसके बराबर की कोई बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही, आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट जैसे कंप्यूटर के बेसिक काम का ज्ञान होना भी बेहद जरूरी है। एक और अहम शर्त यह है कि आपने दसवीं कक्षा हिंदी या संस्कृत में से किसी एक विषय के साथ जरूर पास की हो।
उम्र की सीमा: आपकी उम्र की गिनती 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए कम से कम उम्र 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 42 साल तय की गई है। वहीं, अगर आप अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो आपको ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। यानी ऐसे उम्मीदवार 47 साल की उम्र तक बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं।
इन लोगों का फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट
भर्ती के नियमों में एक बहुत ही खास बात साफ-साफ बताई गई है, जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। अगर किसी ऐसे शख्स ने शादी की है जिसकी पहली पत्नी या पति अभी जिंदा है, तो वह इस नौकरी के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं माना जाएगा। इसी तरह, अगर किसी के पास पहले से जीवित जीवनसाथी है और वह दूसरी शादी करता है, तो उसे भी डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। हालांकि, अगर किसी के पर्सनल लॉ में ऐसी शादी की इजाजत है, तो हाई कोर्ट पूरी तरह से संतुष्ट होने पर ही कोई खास छूट दे सकता है।
कैसे करें अप्लाई?
आवेदन करने का तरीका बहुत ही सीधा और आसान है। बस आपको इन कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा -
1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.sssc.gov.in पर जाएं। (ध्यान रहे, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म मंजूर नहीं किया जाएगा)।
2. अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन पूरा करें और उसके बाद पूरा फॉर्म बहुत ही ध्यान से भरें, क्योंकि बाद में गलती सुधारने का कोई मौका नहीं मिलेगा।
3. फॉर्म भरते समय वेबकैम या कैमरे के जरिए अपनी एक साफ और हालिया फोटो अपलोड करें।
4. अपने सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स, फोटो और साइन की स्कैन कॉपी फॉर्म भरने से पहले ही अपने पास तैयार रखें।
5. अपनी कैटेगरी के हिसाब से ऑनलाइन फीस जमा करें। बिना फीस के फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा।
6. अपना वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दें जो हमेशा चालू रहता हो, क्योंकि परीक्षा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट आपको वहीं भेजी जाएगी।
7. पूरी जानकारी भरने और सबमिट करने के बाद, अपने भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव