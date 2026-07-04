पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में क्लर्क के 1265 पदों पर भर्ती, 9 जुलाई तक करें आवेदन; जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में क्लर्क के 1265 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसके लिए 'सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स' (एसएसएससी) ने आवेदन मांगे हैं।

अगर पर सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए हैं। दरअसल, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में क्लर्क के 1265 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसके लिए 'सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स' (एसएसएससी) ने आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर स्नातक पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवदेन करने की प्रक्रिया जारी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 09 जुलाई 2026 कर दिया गया है। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 23 जून 2026 थी। इच्छुक आवेदक एसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर sssc.gov.in जाकर आवेदन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इस भर्ती से जुड़ी जानकारियां।

क्लर्क की भर्ती के लिए योग्यता जरूरी शैक्षणिक योग्यता आवदेन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री हो या समकक्ष योग्यता हो। उम्मीदवार को कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान हो। उसे वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट्स पर काम करना आता हो।

वेतनमान : तय मानकों के अनुसार देय होगा।

आयु सीमा आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों का आयु-सीमा में पांच वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा, कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया - उम्मीदवार सबसे पहले सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की वेबसाइट sssc.gov.in पर जाएं।

- होमपेज पर Ongoing Recruitment Processes के सेक्शन में 'Clerk (Subordinate Courts of Haryana)' पर क्लिक करें। खुलने वाले पेज पर Advertisement के सामने Click here पर क्लिक करें।

- नए पेज नोटिफिकेशन की पीडीएफ फाइल खुल जाएगी। इसे अच्छी तरह से पढ़कर योग्यता की जांच कर लें।

- पिछले पेज पर आएं और 'Click here to fill Online Application Form' के सामने Click here पर क्लिक करें।

- अब खुलने वाले पेज पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहां सबसे पहले पोस्ट का नाम चुनें, उसके बाद अपना नाम, जन्म तिथि, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज कर Declaration पर टिक लगाकर कैप्चा कोड भरें और रीवेरीफाई पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन कर लें।

- फोन नंबर, ई-मेल पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्राप्त होगा।

- पिछले पेज पर वापस आएं। ‘Already Registered? To Login’ पर Click here पर क्लिक करें।

- अगले पेज पर ई-मेल आईडी और पासवर्ड दर्जकर लॉगइन करें।