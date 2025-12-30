पंजाब बोर्ड की 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी-मार्च से, यहां देखें पूरा शेड्यूल

संक्षेप: पंजाब बोर्ड ने 2026 की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। छात्र अब अपनी कक्षा के अनुसार डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं।

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का ऑफिशियल डेट शीट जारी कर दिया है। बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार छात्र अपनी-अपनी कक्षा की समय-सारिणी आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।

बोर्ड द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 8 और कक्षा 12 की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी, जबकि कक्षा 10 की परीक्षाएं 6 मार्च 2026 से आरंभ होंगी। कक्षा 10वीं और 12वीं (ओपन स्कूल सहित) की परीक्षाएं सुबह की शिफ्ट में 11:00 बजे से 2:15 बजे तक आयोजित की जाएंगी।

Punjab Board Class 10 Exam Date Sheet 2026 (मुख्य विषय) पंजाब बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षाओं की शुरुआत 6 मार्च 2026 से सोशल साइंस विषय के साथ होगी। इसके बाद 7 मार्च को सिंगिंग म्यूजिक, 9 मार्च को पंजाबी-A तथा पंजाबी इतिहास एवं संस्कृति की परीक्षा होगी। अंग्रेजी की परीक्षा 11 मार्च, विज्ञान 16 मार्च, और गणित की परीक्षा 24 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी।

कंप्यूटर साइंस की परीक्षा 27 मार्च, होम साइंस 30 मार्च, जबकि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की परीक्षा 1 अप्रैल 2026 को होगी। कुछ व्यावसायिक और शारीरिक शिक्षा से जुड़े विषयों की परीक्षा सीमित समय अवधि में आयोजित की जाएगी।

Punjab Board Class 12 Exam Date Sheet 2026 (मुख्य विषय) कक्षा 12 की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से होम साइंस विषय के साथ शुरू होंगी। इकोनॉमिक्स 25 फरवरी, अकाउंटेंसी 27 फरवरी, जनरल इंग्लिश 7 मार्च, गणित 25 मार्च, केमिस्ट्री और डांस की परीक्षा 4 अप्रैल 2026 को होगी। इसके अलावा बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि वोकेशनल विषयों की परीक्षाएं अलग-अलग तिथियों में आयोजित की जाएंगी। कुछ वोकेशनल परीक्षाएं 11:00 से 2:15 बजे, जबकि कुछ 1:15 बजे तक समाप्त होंगी।

Punjab Board Exam 2026: डेट शीट कैसे डाउनलोड करें? छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं -

सबसे पहले pseb.ac.in पर जाएं

होमपेज पर “8th Session Date Sheet”, “10th Session Date Sheet” या “12th Session Date Sheet” पर क्लिक करें

आपकी कक्षा की डेट शीट स्क्रीन पर खुल जाएगी

डेट शीट डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें

डेट शीट डाउनलोड लिंक - "क्लास 12 पंजाब बोर्ड डेट शीट डाउनलोड लिंक"

क्लास 10 डेट शीट डाउनलोड लिंक

क्लास 8 डेट शीट डाउनलोड लिंक