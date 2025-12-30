Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़punjab board exam date sheet 2026 class 8 class 10 class 12 pseb time table download
पंजाब बोर्ड की 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी-मार्च से, यहां देखें पूरा शेड्यूल

पंजाब बोर्ड की 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी-मार्च से, यहां देखें पूरा शेड्यूल

संक्षेप:

पंजाब बोर्ड ने 2026 की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। छात्र अब अपनी कक्षा के अनुसार डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं।

Dec 30, 2025 10:43 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का ऑफिशियल डेट शीट जारी कर दिया है। बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार छात्र अपनी-अपनी कक्षा की समय-सारिणी आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बोर्ड द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 8 और कक्षा 12 की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी, जबकि कक्षा 10 की परीक्षाएं 6 मार्च 2026 से आरंभ होंगी। कक्षा 10वीं और 12वीं (ओपन स्कूल सहित) की परीक्षाएं सुबह की शिफ्ट में 11:00 बजे से 2:15 बजे तक आयोजित की जाएंगी।

Punjab Board Class 10 Exam Date Sheet 2026 (मुख्य विषय)

पंजाब बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षाओं की शुरुआत 6 मार्च 2026 से सोशल साइंस विषय के साथ होगी। इसके बाद 7 मार्च को सिंगिंग म्यूजिक, 9 मार्च को पंजाबी-A तथा पंजाबी इतिहास एवं संस्कृति की परीक्षा होगी। अंग्रेजी की परीक्षा 11 मार्च, विज्ञान 16 मार्च, और गणित की परीक्षा 24 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी।

कंप्यूटर साइंस की परीक्षा 27 मार्च, होम साइंस 30 मार्च, जबकि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की परीक्षा 1 अप्रैल 2026 को होगी। कुछ व्यावसायिक और शारीरिक शिक्षा से जुड़े विषयों की परीक्षा सीमित समय अवधि में आयोजित की जाएगी।

Punjab Board Class 12 Exam Date Sheet 2026 (मुख्य विषय)

कक्षा 12 की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से होम साइंस विषय के साथ शुरू होंगी। इकोनॉमिक्स 25 फरवरी, अकाउंटेंसी 27 फरवरी, जनरल इंग्लिश 7 मार्च, गणित 25 मार्च, केमिस्ट्री और डांस की परीक्षा 4 अप्रैल 2026 को होगी। इसके अलावा बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि वोकेशनल विषयों की परीक्षाएं अलग-अलग तिथियों में आयोजित की जाएंगी। कुछ वोकेशनल परीक्षाएं 11:00 से 2:15 बजे, जबकि कुछ 1:15 बजे तक समाप्त होंगी।

Punjab Board Exam 2026: डेट शीट कैसे डाउनलोड करें?

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं -

सबसे पहले pseb.ac.in पर जाएं

होमपेज पर “8th Session Date Sheet”, “10th Session Date Sheet” या “12th Session Date Sheet” पर क्लिक करें

आपकी कक्षा की डेट शीट स्क्रीन पर खुल जाएगी

डेट शीट डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें

डेट शीट डाउनलोड लिंक - "क्लास 12 पंजाब बोर्ड डेट शीट डाउनलोड लिंक"

क्लास 10 डेट शीट डाउनलोड लिंक

क्लास 8 डेट शीट डाउनलोड लिंक

छात्रों के लिए जरूरी सलाह

बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे डेट शीट के अनुसार रिवीजन प्लान बनाएं, कमजोर विषयों पर अतिरिक्त समय दें और आधिकारिक वेबसाइट पर आने वाले किसी भी अपडेट पर नजर बनाए रखें।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Punjab
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।