Punjab and Sind Bank Vacancy 2025: मैनेजर के 190 पदों पर आवेदन की लास्ट डेट कल, ग्रैजुएट के लिए फौरन करें अप्लाई

Punjab and Sind Bank Vacancy 2025: पंजाब एंड सिंध बैंक (PSB) की ओर से कल क्रेडिट मैनेजर और एग्रीकल्चर मैनेजर पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 190 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 11:44 AM
Punjab and Sind Bank Vacancy 2025 Apply Online: बैंक में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बहुत बड़ी जॉब अपडेट है। पंजाब एंड सिंध बैंक (PSB) की ओर से कल 10 अक्टूबर 2025 को क्रेडिट मैनेजर और एग्रीकल्चर मैनेजर पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 190 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। जिसमें 130 पद क्रेडिट मैनेजर और 60 पद एग्रीकल्चर मैनेजर के शामिल हैं। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि कल है, इसलिए अभी अप्लाई करें। आवेदन करने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट punjabandsind.bank.in पर जाना होगा।

शैक्षणिक योग्यता-

1. क्रेडिट मैनेजर (MMGS II)- किसी भी विषय में ग्रैजुएशन की डिग्री सभी सेमेस्टर/वर्षों में कुल मिलाकर न्यूनतम 60% अंकों के साथ होनी चाहिए। (एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी के लिए 55%)।

या

भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान/बोर्ड/सरकारी नियामक निकायों द्वारा अप्रूवड से सीए/सीएमए/सीएफए/एमबीए (वित्त) जैसी प्रोफेशनल योग्यता होनी चाहिए।

2. एग्रीकल्चर मैनेजर (MMGS -II) - भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कृषि/बागवानी/डेयरी/पशुपालन/वानिकी/पशु चिकित्सा विज्ञान/कृषि इंजीनियरिंग/मत्स्य पालन में ग्रेजुएशन की डिग्री (स्नातक) या (केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष योग्यता) सभी सेमेस्टर/वर्षों के कुल योग में न्यूनतम 60% अंकों के साथ होनी चाहिए। (एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी के लिए 55%)।

आयु सीमा-

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 23 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवारों की जन्मतिथि 2 नवंबर 1990 से पहले और 1 नवंबर 2002 के बाद की नहीं होनी चाहिए।

आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

वेतनमान- मैनेजर (MMGS-II)- 64820-2340/1-67160-2680/10-93960 रुपये।

चयन प्रक्रिया-

1. लिखित परीक्षा

2. स्क्रीनिंग

3. पर्सनल इंटरव्यू

4. फाइनल मेरिट लिस्ट

आवेदन शुल्क-

1. एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी कैटेगरी- 100 रुपये +एप्लीकेशन टैक्स+पेमेंट गेटवे चार्ज

2. जनरल/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी कैटेगरी- 850 रुपये +एप्लीकेशन टैक्स+पेमेंट गेटवे चार्ज

