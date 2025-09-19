punjab and sind bank recruitment 2025 apply online credit agriculture manager 190 posts salary details Punjab and Sind Bank Recruitment 2025: 93 हजार तक सैलरी, 117 साल पुराने बैंक में अफसर बनने का मौका; करें आवेदन, Career Hindi News - Hindustan
Punjab and Sind Bank Recruitment 2025: 93 हजार तक सैलरी, 117 साल पुराने बैंक में अफसर बनने का मौका; करें आवेदन

पंजाब एंड सिंध बैंक भर्ती 2025 में क्रेडिट और एग्रीकल्चर मैनेजर के 190 पद हैं। आवेदन 10 अक्टूबर तक होंगे। चुने गए उम्मीदवारों को 64,820 रुपये से 93,960 रुपये तक सैलरी मिलेगी।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 11:07 PM
Punjab and Sind Bank Recruitment 2025: सरकारी बैंकिंग सेक्टर में नौकरी का सुनहरा मौका आया है। 117 साल पुराने पंजाब एंड सिंध बैंक ने क्रेडिट मैनेजर और एग्रीकल्चर मैनेजर के 190 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को स्केल MMGS-II पर रखा जाएगा और उन्हें 64,820 रुपये से 93,960 रुपये तक का वेतनमान मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 अक्टूबर 2025 है। उम्मीदवार punjabandsind.bank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

Punjab and Sind Bank Recruitment 2025: क्या होनी चाहिए आयु सीमा

बैंक की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, उम्मीदवार आवेदन फॉर्म भरने के बाद 25 अक्टूबर 2025 तक उसकी प्रिंट कॉपी निकाल सकते हैं। वहीं ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान भी 10 अक्टूबर तक किया जा सकेगा। इस भर्ती के लिए आयु सीमा 23 वर्ष से 35 वर्ष तय की गई है। यानी उम्मीदवार का जन्म 2 सितंबर 1990 से पहले और 1 सितंबर 2002 के बाद नहीं होना चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी।

Punjab and Sind Bank Recruitment 2025: क्या होनी चाहिए योग्यता

क्रेडिट मैनेजर पद के लिए न्यूनतम योग्यता किसी भी विषय में स्नातक (Graduation) है, जिसमें 60% अंक (आरक्षित वर्ग के लिए 55%) होने चाहिए। साथ ही CA, CMA, CFA या MBA (Finance) जैसी प्रोफेशनल डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलेगी। वहीं, एग्रीकल्चर मैनेजर पद के लिए कृषि, बागवानी, डेयरी, वेटरनरी साइंस, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या पिसिकल्चर में स्नातक होना अनिवार्य है, जिसमें 60% अंक (SC/ST/OBC/PwBD के लिए 55%) होने चाहिए।

आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल, EWS और OBC वर्ग के लिए 850 रुपये + टैक्स और चार्जेस, जबकि SC, ST और PwBD उम्मीदवारों के लिए केवल 100 रुपये + टैक्स और चार्जेस रखा गया है। भर्ती में कुल 190 पद शामिल हैं। इनमें क्रेडिट मैनेजर (MMGS II) के 130 पद और एग्रीकल्चर मैनेजर (MMGS II) के 60 पद घोषित किए गए हैं।

