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Punita Kumari: 12वीं के बाद शादी, मां बनने के बाद किया ग्रेजुएशन; फिर ऐसे BPSC क्रैक कर बनीं अफसर

By Dheeraj Pal
लाइव हिन्दुस्तान
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UPSC के लिए तो उनकी उम्र निकल गई थी, तो उन्होंने BPSC और पारा जूडिशियरी के लिए फॉर्म भरा। पैरा जूडिशियरी में उनकी नौकरी लग गई।

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बिहार की पुनीता कुमारी बीपीएससी सक्सेस स्टोरी

Success Story: कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों और हौसला बुलंद हो, तो कोई भी मुश्किल मंजिल दूर नहीं रहती। बिहार के सुपौल जिले की पुनीता कुमारी की कहानी इसी बात की मिसाल है। आर्थिक तंगी, कम उम्र में शादी और पढ़ाई छूट जाने जैसी कई चुनौतियों के बावजूद उन्होंने कभी अपने सपनों को मरने नहीं दिया। बीपीएससी की परीक्षा को क्रैक किया और अफसर बनकर ये दिखा दिया कि कैसे कठिन से कठिन चुनौतियों को हराकर सफलता प्राप्त की जा सकती है। चलिए उनकी संघर्ष की कहानी जानते हैं।

कौन है पुनीता कुमारी

पुूनीता का जन्‍म बिहार के सुपौल जिले में हुआ था। उनके पिता मजदूरी करके परिवार का गुजारा करते थे। वह पांच बहनों के साथ पल-बढ़ रही थीं। घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि वो पुनीता पढ़ाई में अच्‍छी थीं। इस कारण जवाहर नवोदय विद्यालय में उनका एडमिशन हो गया। खेलने-कूदने में भी वह अव्‍वल रहती थीं। हालांकि, जेएनवी से 12वीं करने के बाद ही पुनीता की शादी करा दी गई। उनके लिए यह किसी झटके से कम नहीं था। इसने उनके सपनों के पंख काट दिए थे।

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12वीं के बाद शादी और फिर बच्चे

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1997 में पुनीता ने 12वीं पास किया था। 12वीं पास करने के बाद ही उन पर परिवार की ओर से शादी का प्रेशर बनने लगा और इसी साल उनकी शादी हो गई। हालांकि पुनीता को हमेशा लगता था कि वो कुछ बेहतर कर सकती हैं। इसलिए उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। घर, परिवार और बच्चों की सारी जरूरतें पूरी करते हुए उन्होंने 2010 में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से बीए करने के बाद उनके मन में BPSC परीक्षा में बैठने का मन बनाया।

इन संघर्षों के बीच उनके 2 बच्चे भी हुए। वह कतई नहीं चाहती थीं कि जिस तरह का अभाव उन्‍होंने अपनी जिंदगी में देखा है बच्‍चे भी उससे गुजरें। घर संभालने के साथ ही वह सरकारी नौकरी की भी तैयारी करने लगीं। इस समय तक उनकी उम्र 33 साल हो चुकी थी। इसका सीधा सा मतलब था कि वह कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एलिजिबल नहीं रह गई थीं।

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ऐसे क्रैक किया बीपीएससी

UPSC के लिए तो उनकी उम्र निकल गई थी, तो उन्होंने BPSC और पारा जूडिशियरी के लिए फॉर्म भरा। पैरा जूडिशियरी में उनकी नौकरी लग गई। लेकिन पुनीता यहीं नहीं रूकी उन्होंने BPSC की तैयारी जारी रखी। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और साल 2018 में पुनीता BPSC की परीक्षा पास कर बिहार में असिस्‍टेंट टैक्‍स कमिश्‍नर बन गई। हाईकोर्ट में उन्होंने इस पद पर नौकरी भी की। इन सब के बीच पुनीता ने ने दोनों बच्चों को भी पढ़ा-लिखा कर अच्छे कॉलेज में दाखिला कराया।

पड़ोसी मारते थे ताने

यूट्यूब पर एक वीडियो में वो कहती हैं कि जब मैैं कोर्ट में नौकरी पर चली जाती थीं तो उनके पड़ोसी बच्चों को ताना देते थे कि तुम्हारी मां अच्छी मां नहीं है। बच्चे भी मुझसे से सवाल किया करते थे कि किसी की मां नहीं पढ़ती है, तुम क्यों पढ़ती हो। लेकिन पुनीता ने इन बातों की परवाह नहीं की। वे बच्चों को बैठाकर उन्हें पढ़ाती थीं और खुद भी रिवीजन करती थीं।

2018 तक चला स्ट्रगल

पुनीता के लिए यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था। एक ओर घर-परिवार की जिम्मेदारियां थीं, तो दूसरी ओर अफसर बनने का सपना। बच्चों को स्कूल भेजना, पति के लिए टिफिन तैयार करना, सास-ससुर की देखभाल करना, कोर्ट का काम संभालना और इन सबके बीच BPSC की तैयारी के लिए समय निकालना किसी चुनौती से कम नहीं था।

वर्ष 2012 से 2018 तक उनकी जिंदगी लगातार संघर्षों से भरी रही। दिनभर की जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद वे देर रात तक जागकर BPSC की पढ़ाई करतीं और सवालों का अभ्यास करती थीं। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी यही लगन, अनुशासन और निरंतर मेहनत आखिरकार उन्हें सफलता की मंजिल तक ले गई।

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Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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