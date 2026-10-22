दुनिया के टॉप 2% साइंटिस्ट में डी वाई पाटिल मेडिकल कॉलेज के 3 वैज्ञानिक शामिल
अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2026 की दुनिया के टॉप 2% साइंटिस्ट की लिस्ट में पुणे के डॉ. डी वाई पाटिल मेडिकल कॉलेज के तीन साइंटिस्ट—डॉ. अमिताव बनर्जी, डॉ. सारिका चतुर्वेदी और डॉ. सचिन अत्रे ने स्थान बनाया है।
अगर आप साइंस, मेडिकल और रिसर्च के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, तो यह खबर आपके अंदर एक नया जोश भर देगी। अमेरिका की विश्वप्रसिद्ध स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी वर्ष 2026 की दुनिया के टॉप 2% साइंटिस्ट की ग्लोबल रैंकिंग में पुणे स्थित डॉ. डी वाई पाटिल मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के तीन दिग्गज साइंटिस्ट ने जगह बनाकर भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है।
इस प्रतिष्ठित ग्लोबल लिस्ट में संस्थान के प्रोफेसर एमेरिटस डॉ. अमिताव बनर्जी, डॉ. सारिका चतुर्वेदी और डॉ. सचिन अत्रे को उनके बेहतरीन रिसर्च और पब्लिक हेल्थ में दिए गए अभूतपूर्व योगदान के लिए शामिल किया गया है।
जानिए कौन हैं ये 3 महान साइंटिस्ट और क्या है इनका योगदान?
1. डॉ. अमिताव बनर्जी (करियर-लॉन्ग रिसर्च कैटेगिरी)
महामारी विज्ञान में चार दशकों से अधिक का अनुभव रखने वाले डॉ. बनर्जी को उनके जीवनभर के रिसर्च योगदान के लिए इस लिस्ट में शामिल किया गया है। उन्होंने टाइफाइड, हेपेटाइटिस, न्यूमोनिया और जनजातीय क्षेत्रों में मलेरिया जैसी बीमारियों पर गहन रिसर्च की है। वर्ष 2000 से 2004 तक उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों की मोबाइल एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन टीम का नेतृत्व भी किया था।
2. डॉ. सारिका चतुर्वेदी (पब्लिक हेल्थ एवं पारंपरिक चिकित्सा)
स्वीडन के प्रतिष्ठित कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट से पीएचडी होल्डर डॉ. चतुर्वेदी पारंपरिक चिकित्सा और योग के वैज्ञानिक प्रभावों पर रिसर्च कर रही हैं। उन्होंने भारत सरकार के कॉमन योग प्रोटोकॉल के इंसानी दिमाग पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों पर क्लीनिकल ट्रायल किए हैं। वह लैनसेट सिटिजंस कमीशन की फेलो हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर के साथ भी काम कर रही हैं।
3. डॉ. सचिन अत्रे (टीबी और संक्रामक रोग विशेषज्ञ)
मेडिकल एंथ्रोपॉलजिस्ट डॉ. अत्रे के पास दो दशकों से अधिक का अनुभव है। पुणे विश्वविद्यालय से पीएचडी और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से फुलब्राइट-नेहरू फेलोशिप प्राप्त डॉ. अत्रे ने टीबी (TB), ड्रग-रेसिस्टेंट टीबी, कुपोषण और लेप्रोसी पर बेहतरीन काम किया है। डब्ल्यूएचओ (WHO) के ग्लोबल टीबी प्रोग्राम के सलाहकार रह चुके डॉ. अत्रे के 80 से अधिक रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, जिन्हें दुनिया भर में 52,000 से अधिक बार साइटेशन किया गया है।
युवाओं और छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत
इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर डॉ. डी वाई पाटिल विद्यापीठ के चांसलर डॉ. पी. डी. पाटिल और प्रो-चांसलर डॉ. भाग्यश्री पी. पाटिल ने साइंटिस्ट को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि दिखात है कि भारत में अंतरराष्ट्रीय स्तर की उच्च गुणवत्ता वाली रिसर्च हो रही है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
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