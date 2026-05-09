Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

PU : पटना विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए आवेदन 10 मई से, 4200 यूजी और 1250 पीजी सीटें

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, पटना
share

पटना यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्र विवि में स्नातक दाखिले की प्रक्रिया इस सप्ताह से शुरू हो जाएगी। पटना विवि में स्नातक दाखिले को लेकर नौ मई से समर्थ पोर्टल खुल जाएगा। इच्छुक छात्रों को दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का मौका 10 से 30 मई तक मिलेगा।

PU : पटना विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए आवेदन 10 मई से, 4200 यूजी और 1250 पीजी सीटें

पटना यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्र विवि में स्नातक दाखिले की प्रक्रिया इस सप्ताह से शुरू हो जाएगी। पटना विवि में स्नातक दाखिले को लेकर नौ मई से समर्थ पोर्टल खुल जाएगा। इच्छुक छात्रों को दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का मौका 10 से 30 मई तक मिलेगा। पाटलिपुत्र विवि में स्नातक दाखिला के लिए ऑनलाइन आवेदन 11 मई से शुरू होगा। विवि ने अभी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जारी नहीं की है। इस बार राज्य भर के विवि को स्नातक दाखिले की पूरी प्रक्रिया समर्थ पोर्टल से करना अनिवार्य है। पटना विवि और पाटलिपुत्र विवि भी दाखिले की पूरी प्रक्रिया समर्थ पोर्टल से करेगी।

पटना विवि ने प्रत्येक कॉलेज की जानकारी समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन कर दी है। इसमें प्रत्येक कॉलेज के विषय वार सीटों को डाला गया है। जिससे दाखिला लेने वाले छात्रों को विषय चयन करने में सुविधा होगी। इसमें हर कॉलेज के विषय और उसमें सीटों की जानकारी आरक्षण के मुताबिक रहेगा। डीन छात्र कल्याण प्रो. कमलेश्वर पंडित ने बताया कि समर्थ पोर्टल का लिंक विवि के वेबसाइट पर नौ मई को डाल दिया जाएगा। दस मई से ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:DU में 2 वर्षीय पीजी कोर्स में पहले मिलेगा दाखिला, क्या होगी योग्यता
ये भी पढ़ें:IIT में बिना JEE Main और Advanced के एडमिशन शुरू, 4 साल के कोर्स में लें दाखिला
ये भी पढ़ें:बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन फर्स्ट लिस्ट जारी, कैसे मिलेगा दाखिला, डॉक्यूमेंट लिस्ट

पाटलिपुत्र विवि में सवा लाख छात्र ले सकेंगे नामांकन

पीयू में स्नातक दाखिले के लिए 42 सौ सीटें हैं। पीपीयू में स्नातक दाखिला के लिए कुल सवा लाख सीटें जारी की गयी है। पीपीयू के कुलसचिव अबू बकर रिजवी ने बताया कि हर साल एक लाख दस हजार सीटों के लिए स्नातक में दाखिला होती थी। लेकिन इस बार 16 नए कॉलेजों में भी दाखिला लिया जाएगा। इससे सीटों की संख्या बढ़ कर सवा लाख हो गया है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
Patna University
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन और के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।