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PU : पटना यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कैलेंडर जारी, स्नातक के लिए 9 मई से भरे जाएंगे फॉर्म

Apr 09, 2026 09:57 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, पटना
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पटना यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2026-27 का एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। स्नातक और पीजी में आवेदन, दाखिला और कक्षा शुरू करने की तिथि जारी कर दी गई है। इस बार भी स्नातक में दाखिला अंकों के आधार पर ही लिया जाएगा।

PU : पटना यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कैलेंडर जारी, स्नातक के लिए 9 मई से भरे जाएंगे फॉर्म

पटना यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2026-27 का एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। स्नातक और पीजी में आवेदन, दाखिला और कक्षा शुरू करने की तिथि जारी कर दी गई है। इस बार भी स्नातक में दाखिला अंकों के आधार पर ही लिया जाएगा। इंटर उत्तीर्ण छात्र स्नातक में दाखिला के लिए नौ से 30 मई से समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पीजी नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 से 30 जून तक होगा। स्नातक में नामांकन प्रक्रिया सात जुलाई और पीजी में दाखिले की प्रक्रिया 15 जुलाई तक समाप्त हो जाएगी। इस बार स्नातक का नामांकन प्रवेश परीक्षा के आधार पर लिया जाना था, लेकिन किसी कारण वश से इस बार नहीं लिया जा रहा है। स्नातक में सेल्फ फाइनेंस विषयों में दाखिला के लिए ही प्रवेश परीक्षा ली जाएगी।

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इसमें एलएलबी, बीबीए एलएलबी, लाइब्रेरी एंड इंफार्मेशन साइंस, बीसीए की प्रवेश परीक्षा 13 जून को ली जाएगी। बीएफए (कला एवं शिल्प महाविद्यालय में दाखिला) की प्रवेश परीक्षा 12 जून को ली जाएगी। बीएमसी, बायोटेक्नोलॉजी, फंक्शनल इंग्लिश, एन्वॉयरमेंटल साइंस से स्नातक करने वाले के लिए प्रवेश परीक्षा 14 से 16 जून तक ली जाएगी। पीजी के कई वोकेशनल कोर्सों में 25 जुलाई तक दाखिला : पीयू प्रशासन के मुताबिक पीजी के कई वोकेशनल कोर्सों में दाखिला 25 जुलाई तक होगा। इसमें पीएमआईआर, एलएलएम, एमएड, बायो केमेस्ट्री, बायो टेक्नोलॉजी, ईएसएम, एमएसडब्ल्यू, एमसीए, एमजेएमसी, एम लिस, म्यूजिक और आईएसएम आदि विषयों शामिल है। इन विषयों का इंट्रोडक्शन मीट 27 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इन विषयों की कक्षाएं 28 जुलाई से शुरू होगा।

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पीयू के एकेडेमिक कैलेंडर के अनुसार एलएलएम, एमएड, मास्टर ऑफ रूरल स्टडीज, इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट और पीएमआईआर में दाखिला प्रवेश परीक्षा से ली जाएगी। प्रवेश परीक्षा दस से 12 जुलाई को ली जाएगी। बायो केमेस्ट्री (पीजी), बायोटेक्नोलॉजी (पीजी), एन्वॉयरमेंटल साइंस एंड मैनेजमेंट (पीजी), सोशल वर्क (पीजी), कंप्यूटर एप्लिकेशन (पीजी), एमजेएमसी, एमलिस और म्यूजिक की प्रवेश परीक्षा आठ जुलाई को ली जाएगी। इसके अलावा पीजी डिप्लोमा इन कलीनिकल साइकोलॉजी और हा्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विभाग में दाखिला इंटरव्यू के आधार पर ली जाएगी।

पीजी नामांकन तिथि

● 10 जून से समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन शुरू

● 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि

● 15 जुलाई पीजी में नामांकन की अंतिम तिथि

● 16 जुलाई इंट्रोडक्शन मीट का आयोजन

● 17 जुलाई पीजी की कक्षाएं शुरू

● 10 जुलाई से 20 जुलाई तक पीजी के सेमेस्टर एक और तीन के री-एडमिशन के आवेदन

● 25 जुलाई पीजी के सेमेस्टर एक और तीन के री-एडमिशन की अंतिम तिथि

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स्नातक दाखिला तिथि

● 09 मई से समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन शुरू

● 30 मई तक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि

● 07 जुलाई तक स्नातक में नामांकन की अंतिम तिथि

● 10 जुलाई इंट्रोडक्शन मीट का आयोजन

● 11 जुलाई स्नातक की कक्षाएं प्रारंभ

● 10 जून 22 जून तक स्नातक सेमेस्टर एक, तीन और पांच का री-एडमिशन को आवेदन

● 30 जून तक स्नातक सेमेस्टर एक, तीन और पांच के री-एडमिशन की अंतिम तिथि

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
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