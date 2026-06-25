PTET Result 2026 Roll Number Wise, Link: राजस्थान पीटीईटी रिजल्ट जारी, यहां रोल नंबर से करें चेक
ptetvmoukota2026.in, PTET Result 2026: राजस्थान पीटीईटी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। विद्यार्थी अपना रोल नंबर व जन्मतिथि डालकर पीटीईटी परिणाम चेक कर सकते हैं।
ptetvmoukota2026.in, PTET Result 2026 Direct Link: वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (VMOU), कोटा द्वारा आयोजित की गई प्री-टीचर एजुकेशन टेस्ट (PTET 2026) का रिजल्ट आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया गया है। विश्वविद्यालय ने आधिकारिक पोर्टल ptetvmoukota2026.in पर स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक पूरी तरह एक्टिव कर दिया है। विद्यार्थी अपना रोल नंबर व जन्मतिथि डालकर पीटीईटी परिणाम चेक कर सकते हैं।
किस वर्ग के लिए कितना आरक्षण-
1. राजस्थान के अलावा किसी भी राज्य से अगर उम्मीदवार ने परीक्षा दी है, तो उसे जनरल कैटेगरी में ही शामिल किया जाएगा।
2. 16 प्रतिशत सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं।
3. 12 फीसदी सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित की हैं।
4. ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 21 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं।
5. EWS उम्मीदवारों के लिए 10 फीसदी सीटें आरक्षित की गई हैं।
6. एमबीसी वर्ग के लिए 5 फीसदी सीटें आरक्षित हैं।
7. दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 5 फीसदी सीटें आरक्षित की गई हैं।
8. इसके अलावा 8 फीसदी महिला आरक्षण (विधवा महिलाओं और 2 प्रतिशत तलाकशुदा महिलाओं) दिया गया है।
कैसे डाउनलोड करें अपना पीटीईटी स्कोरकार्ड?
परीक्षा में शामिल हुए छात्र अपने रोल नंबर और अन्य डिटेल्स के जरिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से अपना रिजल्ट देख सकते हैं:
- सबसे पहले पीटीईटी की वेबसाइट ptetvmoukota2026.in पर जाएं।
2. होमपेज पर अपनी योग्यता के अनुसार ‘2-Year B.Ed Course’ विकल्प पर क्लिक करें।
3. इसके बाद खुले नए पेज पर "Result PTET 2026" के लिंक को सिलेक्ट करें।
4. अब अपना रोल नंबर, माता का नाम और जन्म तिथि (Date of Birth) जैसी मांगी गई जानकारियां दर्ज करें।
5. डिटेल्स सबमिट करते ही आपका विस्तृत स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसमें आपके सेक्शन-वाइज नंबर लिखे होंगे। भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट जरूर रख लें।
स्कोरकार्ड पर इन जानकारियों को जरूर करें चेक
रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद सभी छात्र अपने स्कोरकार्ड पर दी गई महत्वपूर्ण जानकारियों को अच्छे से चेक कर लें। इस कार्ड पर आपका नाम, रोल नंबर, परीक्षा का नाम, आपके द्वारा प्राप्त कुल अंक, आपकी कैटेगरी की डिटेल्स और प्राप्त की गई रैंक लिखी होगी।
पीटीईटी परीक्षा के जरिए ही राज्य के सभी गवर्नमेंट एवं प्राइवेट शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों में दो वर्षीय बीएड कोर्स करवाया जाता है। पीटीईटी रिजल्ट के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग से अभ्यर्थियों को मेरिट के मुताबिक बीएड कॉलेज आवंटित होगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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