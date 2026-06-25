PTET Result 2026 OUT: राजस्थान पीटीईटी रिजल्ट के बाद अब कैसे मिलेगा एडमिशन; आगे क्या करें, यहां जानें
PTET Result 2026 out on ptetvmoukota2026.in : राजस्थान पीटीईटी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब रिजल्ट आने के बाद कॉलेज कैसे मिलेगा, काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया के बारे में यहां जानें।
PTET Result 2026 out on ptetvmoukota2026.in : राजस्थान में सरकारी या प्राइवेट शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों से बीएड (B.Ed) करने की इच्छा रखने वाले लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी (VMOU), कोटा ने प्री-टीचर एजुकेशन टेस्ट (PTET 2026) के परिणाम आधिकारिक वेबसाइट ptetvmoukota2026.in पर जारी कर दिए हैं। 14 जून 2026 को ऑफलाइन मोड में आयोजित की गई इस परीक्षा के नतीजे आने के बाद, अब राज्य के विभिन्न बीएड कॉलेजों में दाखिले के लिए काउंसलिंग का रास्ता साफ हो गया है।
काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया: कब और कैसे मिलेगी सीट?
रिजल्ट घोषित होने के तुरंत बाद अब विश्वविद्यालय द्वारा जल्द ही काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाएगा। जो छात्र परीक्षा में योग्य घोषित हुए हैं, उन्हें आगे इन चरणों से गुजरना होगा:
काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन: सबसे पहले छात्रों को काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस जमा करके ऑनलाइन पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
चॉइस फिलिंग: इसके बाद छात्रों को अपनी पसंद के कॉलेजों को प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाइन लॉक करना होगा।
कॉलेज अलॉटमेंट: मेरिट लिस्ट, अंकों और भरी गई चॉइसेज के आधार पर विश्वविद्यालय प्रथम दौर की कॉलेज आवंटन लिस्ट जारी करेगा।
एडमिशन फीस: जिन छात्रों को कॉलेज अलॉट हो जाएगा, उन्हें प्रवेश पक्का करने के लिए शेष एडमिशन फीस ऑनलाइन मोड में जमा करनी होगी और आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी।
किस वर्ग के लिए कितना आरक्षण-
1. राजस्थान के अलावा किसी भी राज्य से अगर उम्मीदवार ने परीक्षा दी है, तो उसे जनरल कैटेगरी में ही शामिल किया जाएगा।
2. 16 प्रतिशत सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं।
3. 12 फीसदी सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित की हैं।
4. ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 21 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं।
5. EWS उम्मीदवारों के लिए 10 फीसदी सीटें आरक्षित की गई हैं।
6. एमबीसी वर्ग के लिए 5 फीसदी सीटें आरक्षित हैं।
7. दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 5 फीसदी सीटें आरक्षित की गई हैं।
8. इसके अलावा 8 फीसदी महिला आरक्षण (विधवा महिलाओं और 2 प्रतिशत तलाकशुदा महिलाओं) दिया गया है।
यह परीक्षा दो वर्षीय बी.एड कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। परीक्षा में शामिल हुए छात्र बिना किसी देरी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें और उस पर दिए गए अपने नाम, रोल नंबर, कुल अंक और रैंक को अच्छी तरह वेरीफाई कर लें ताकि काउंसलिंग के समय कोई दिक्कत न आए। पीटीईटी रिजल्ट के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग से अभ्यर्थियों को मेरिट के मुताबिक बीएड कॉलेज आवंटित होगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स