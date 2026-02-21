PTET : बंद हुआ 4 साल का BEd कोर्स, 2 वर्षीय बीएड दाखिले के लिए राजस्थान पीटीईटी के आवेदन शुरू
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कुलगुरु एवं मुख्य समन्वयक प्रो बीएल वर्मा ने बुधवार को बताया कि पीटीईटी 2026 में स्नातक पास युवाओं के लिए दो वर्षीय बीएड कोर्स के लिये ही आवेदन खोले गए हैं।
राजस्थान में कोटा के वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित पीटीईटी- 2026 परीक्षा के लिए गुरुवार से ptetvmoukota2026.in पर ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ किये जा चुके हैं । वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कुलगुरु एवं मुख्य समन्वयक प्रो बीएल वर्मा ने बुधवार को बताया कि पीटीईटी 2026 में स्नातक पास युवाओं के लिए दो वर्षीय बीएड कोर्स के लिये ही आवेदन खोले गए हैं। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। स्वयं के नाम, जन्म दिनांक एवं माता- पिता का नाम को भरते वक्त कक्षा 10वीं मार्कशीट को आधार बनाना चाहिए। बैंक से सम्बंधित जानकारी के लिये अभ्यर्थी स्वंय का बैंक खाते के विवरण को ही भरें, परिवार के किसी भी सदस्य की बैंक जानकारी परीक्षा के लिये आवेदन करने के लिए मान्य नहीं होगी। प्रो वर्मा ने बताया कि बीएड के लिये विषय का चयन काउंसलिंग के समय करवाया जायेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 30 मार्च है। प्रवेश परीक्षा 14 जून 2026 को होगी।
चार वर्षीय बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स बंद
एनसीटीई ने चार वर्षीय बीए बीएड व बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स को आईटीईपी कोर्स में बदलने के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की समयसीमा तय की थी। यानी अब चार वर्षीय बीए बीएड व बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स में दाखिला देने की अनुमति नहीं है। इसलिए पीटीईटी से इस बार राजस्थान में सिर्फ दो वर्षीय बीएड में दाखिले लिए जाएंगे।
आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 17 वर्ष निर्धारित की गई है।
कौन है योग्य
दो साल की बीएड के लिए वो उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिनके किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग वर्ग, विधवा, परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों (सभी आरक्षित वर्ग, केवल राजस्थान राज्य की मूल निवासी) के लिए योग्यता स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक है।
परीक्षा पैटर्न
पीटीईटी परीक्षा में एक प्रश्न-पत्र होगा जिसमें चार भाग होंगे। प्रत्येक भाग में 50 प्रश्न होंगे तथा प्रश्न-पत्र में कुल 200 मल्टीपल चॉइस होंगे एवं परीक्षा अवधि तीन घण्टे की होगी ।
1. मेन्टल एबिलिटी
2. टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट
3. जनरल अवेयरनेस
4. लेंग्वेज प्रिफिशियेन्सी
आरक्षण पर्सेंटेज-
राजस्थान राज्य के बाहर के सभी अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी में ही पात्र होंगे।
1. एससी- 16 प्रतिशत
2. एसटी- 12 प्रतिशत
3. ओबीसी- 21 प्रतिशत
4. एमबीसी- 5 प्रतिशत
5. ईडब्ल्यूएस- 10 प्रतिशत
6. महिला- राज्य के नियमानुसार
7. दिव्यांग- 5 प्रतिशत (क्षैतिज)
8. रक्षा सेवा या पूर्व रक्षा सेवा के आश्रितों के लिए (केवल जल, थल, नभ सेना)- 5 प्रतिशत (क्षैतिज)
आवेदन शुल्क - 500 रुपये
