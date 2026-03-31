PSSSB Group D Admit Card 2026 OUT: PSSSB ग्रुप-डी एडमिट कार्ड 2026 जारी, sssb.punjab.gov.in पर करें डाउनलोड
PSSSB Group D hall ticket 2026: पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) ने ग्रुप-डी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं।
PSSSB Group D Admit Card 2026 Download: पंजाब में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) ने ग्रुप-डी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा हैं और जिन्होंने सफलतापूर्वक आवेदन किया था, वे अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
परीक्षा की तारीख और महत्वपूर्ण जानकारी
बोर्ड द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, ग्रुप-डी के पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन राज्य के विभिन्न केंद्रों पर निर्धारित समय के अनुसार 5 अप्रैस 2026 को किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा केंद्र के पते को ध्यान से पढ़ लें। बिना वैलिड एडमिट कार्ड और फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी) के परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
अपना हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो सकते हैं:
- सबसे पहले PSSSB की आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Advertisements' या 'Current News' सेक्शन में 'Download Admit Card for Group-D Posts' के लिंक पर क्लिक करें।
3. अब आपके सामने एक लॉगिन विंडो खुलेगी। यहां अपना एप्लीकेशन नंबर (Application Number) और जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करें।
4. कैप्चा कोड भरने के बाद 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
5. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।
6. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका एक रंगीन प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।
परीक्षा के लिए जरूरी निर्देश
परीक्षा शुरू होने से कम से कम 1 घंटा पहले केंद्र पर पहुंचें। एडमिट कार्ड के साथ अपनी एक नई पासपोर्ट साइज फोटो और ओरिजनल फोटो आईडी कार्ड जरूर साथ ले जाएं।परीक्षा हॉल के भीतर मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना सख्त वर्जित है।
चयन प्रक्रिया और आगे की राह
PSSSB ग्रुप-डी की चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से लिखित परीक्षा पर आधारित है। इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को उनकी मेरिट के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को भरने के लिए यह एक बड़ी भर्ती है, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं ने आवेदन किया है।
यदि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई तकनीकी समस्या आती है, तो आप बोर्ड द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर या ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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