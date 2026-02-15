Hindustan Hindi News
PSSSB Recruitment 2026: एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टर के पदों पर निकाली भर्ती, ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका

Feb 15, 2026 11:04 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
PSSSB Recruitment 2026: एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टर के पदों पर निकाली भर्ती, ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका

PSSSB Excise Inspector Recruitment 2026: पंजाब में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) ने 'एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टर' के रिक्त पदों को भरने के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के जरिए राज्य के आबकारी विभाग में 197 योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन प्रक्रिया

बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें, ताकि अंतिम समय में वेबसाइट पर होने वाली तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सके। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक पोर्टल पर जाकर 'Current News' या 'Advertisements' सेक्शन में संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का होना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि 06 मार्च, 2026 तय की गई है।

शैक्षणिक योग्यता और पात्रता

आबकारी निरीक्षक के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, पंजाब सरकार के नियमों के अनुसार, उम्मीदवार ने 10वीं कक्षा (मैट्रिकुलेशन) के स्तर पर पंजाबी भाषा एक विषय के रूप में पढ़ी होनी चाहिए। यह शर्त पंजाब में सरकारी नौकरियों के लिए अनिवार्य मानी जाती है। इसके साथ ही, उम्मीदवारों के पास कंप्यूटर साक्षरता का प्रमाण पत्र (जैसे ISO प्रमाणित संस्थान से कम से कम 120 घंटे का कोर्स) होना भी आवश्यक है।

आयु सीमा और चयन प्रक्रिया

इस भर्ती के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि, आरक्षित श्रेणियों (SC/BC) और पूर्व सैनिकों के लिए सरकारी नियमानुसार आयु सीमा में छूट का प्रावधान भी रखा गया है।

चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से ‘वस्तुनिष्ठ प्रकार’ की लिखित परीक्षा पर आधारित होगी। इस लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, गणित, तार्किक क्षमता, अंग्रेजी, पंजाबी भाषा और पंजाब के इतिहास व संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को बाद में के लिए बुलाया जाएगा।

आवेदन शुल्क

सामान्य श्रेणी (General): 1000 रुपये

SC/BC/EWS: 250 रुपये

पूर्व सैनिक और आश्रित: 200 रुपये

दिव्यांग (Handicapped): 500 रुपये

कैसे करें आवेदन? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)

  1. सबसे पहले PSSSB की आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Applications' टैब पर क्लिक करें।

3. 'Excise Inspector Recruitment 2026' के लिंक को चुनें।

4. नया रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करें।

5. आवेदन पत्र में अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।

6. आवश्यक डॉक्यूमेंट, फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करें।

7. अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करें।

8. अंत में, फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट ले लें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
