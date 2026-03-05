Excise Inspector Vacancy 2026: एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टर के 197 पदों पर आवेदन की लास्ट डेट आज, अभी करें अप्लाई
PSSSB Excise Inspector Recruitment 2026: पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) द्वारा 'एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टर' के 197 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि कल 06 मार्च 2026 है।
PSSSB Excise Inspector Recruitment 2026: पंजाब के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का एक शानदार अवसर हाथ से निकलने वाला है। पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) द्वारा 'एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टर' के 197 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि कल 06 मार्च 2026 है। यदि आपने अभी तक अपना आवेदन पूरा नहीं किया है, तो आपको सलाह दी जाती है कि अंतिम समय में वेबसाइट पर होने वाले तकनीकी दबाव से बचने के लिए इसे तुरंत पूरा कर लें।
आवेदन प्रक्रिया
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें, ताकि अंतिम समय में वेबसाइट पर होने वाली तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सके। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक पोर्टल पर जाकर 'Current News' या 'Advertisements' सेक्शन में संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का होना अनिवार्य है।
शैक्षणिक योग्यता और पात्रता
आबकारी निरीक्षक के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, पंजाब सरकार के नियमों के अनुसार, उम्मीदवार ने 10वीं कक्षा (मैट्रिकुलेशन) के स्तर पर पंजाबी भाषा एक विषय के रूप में पढ़ी होनी चाहिए। यह शर्त पंजाब में सरकारी नौकरियों के लिए अनिवार्य मानी जाती है। इसके साथ ही, उम्मीदवारों के पास कंप्यूटर साक्षरता का प्रमाण पत्र (जैसे ISO प्रमाणित संस्थान से कम से कम 120 घंटे का कोर्स) होना भी आवश्यक है।
आयु सीमा और चयन प्रक्रिया
इस भर्ती के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि, आरक्षित श्रेणियों (SC/BC) और पूर्व सैनिकों के लिए सरकारी नियमानुसार आयु सीमा में छूट का प्रावधान भी रखा गया है।
चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से ‘वस्तुनिष्ठ प्रकार’ की लिखित परीक्षा पर आधारित होगी। इस लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, गणित, तार्किक क्षमता, अंग्रेजी, पंजाबी भाषा और पंजाब के इतिहास व संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को बाद में के लिए बुलाया जाएगा।
आवेदन शुल्क
सामान्य श्रेणी (General): 1000 रुपये
SC/BC/EWS: 250 रुपये
पूर्व सैनिक और आश्रित: 200 रुपये
दिव्यांग : 500 रुपये
कैसे करें आवेदन? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
- सबसे पहले PSSSB की आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Applications' टैब पर क्लिक करें।
3. 'Excise Inspector Recruitment 2026' के लिंक को चुनें।
4. नया रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करें।
5. आवेदन पत्र में अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
6. आवश्यक डॉक्यूमेंट, फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करें।
7. अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करें।
8. अंत में, फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट ले लें।
कल यानी 6 मार्च आवेदन करने और फीस जमा करने की आखिरी तारीख है। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
