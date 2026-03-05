Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Excise Inspector Vacancy 2026: एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टर के 197 पदों पर आवेदन की लास्ट डेट आज, अभी करें अप्लाई

Mar 05, 2026 03:46 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

PSSSB Excise Inspector Recruitment 2026: पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) द्वारा 'एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टर' के 197 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि कल 06 मार्च 2026 है।

Excise Inspector Vacancy 2026: एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टर के 197 पदों पर आवेदन की लास्ट डेट आज, अभी करें अप्लाई

PSSSB Excise Inspector Recruitment 2026: पंजाब के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का एक शानदार अवसर हाथ से निकलने वाला है। पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) द्वारा 'एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टर' के 197 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि कल 06 मार्च 2026 है। यदि आपने अभी तक अपना आवेदन पूरा नहीं किया है, तो आपको सलाह दी जाती है कि अंतिम समय में वेबसाइट पर होने वाले तकनीकी दबाव से बचने के लिए इसे तुरंत पूरा कर लें।

आवेदन प्रक्रिया

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें, ताकि अंतिम समय में वेबसाइट पर होने वाली तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सके। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक पोर्टल पर जाकर 'Current News' या 'Advertisements' सेक्शन में संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का होना अनिवार्य है।

शैक्षणिक योग्यता और पात्रता

आबकारी निरीक्षक के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, पंजाब सरकार के नियमों के अनुसार, उम्मीदवार ने 10वीं कक्षा (मैट्रिकुलेशन) के स्तर पर पंजाबी भाषा एक विषय के रूप में पढ़ी होनी चाहिए। यह शर्त पंजाब में सरकारी नौकरियों के लिए अनिवार्य मानी जाती है। इसके साथ ही, उम्मीदवारों के पास कंप्यूटर साक्षरता का प्रमाण पत्र (जैसे ISO प्रमाणित संस्थान से कम से कम 120 घंटे का कोर्स) होना भी आवश्यक है।

आयु सीमा और चयन प्रक्रिया

इस भर्ती के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि, आरक्षित श्रेणियों (SC/BC) और पूर्व सैनिकों के लिए सरकारी नियमानुसार आयु सीमा में छूट का प्रावधान भी रखा गया है।

चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से ‘वस्तुनिष्ठ प्रकार’ की लिखित परीक्षा पर आधारित होगी। इस लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, गणित, तार्किक क्षमता, अंग्रेजी, पंजाबी भाषा और पंजाब के इतिहास व संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को बाद में के लिए बुलाया जाएगा।

आवेदन शुल्क

सामान्य श्रेणी (General): 1000 रुपये

SC/BC/EWS: 250 रुपये

पूर्व सैनिक और आश्रित: 200 रुपये

दिव्यांग : 500 रुपये

ये भी पढ़ें:NTPC में मैनेजर और इंजीनियर के पदों पर बंपर वैकेंसी, 2.4 लाख तक मिलेगी सैलरी
ये भी पढ़ें:वायुसेना अग्निवीर भर्ती के लिए फिर से खोली आवेदन की विंडो, 10 मार्च तक है मौका
ये भी पढ़ें:10वीं पास युवाओं के लिए वन विभाग और जेल विभाग में 1679 पदों पर भर्ती

कैसे करें आवेदन? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)

  1. सबसे पहले PSSSB की आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Applications' टैब पर क्लिक करें।

3. 'Excise Inspector Recruitment 2026' के लिंक को चुनें।

4. नया रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करें।

5. आवेदन पत्र में अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।

6. आवश्यक डॉक्यूमेंट, फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करें।

7. अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करें।

8. अंत में, फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट ले लें।

कल यानी 6 मार्च आवेदन करने और फीस जमा करने की आखिरी तारीख है। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
Sarkari Naukri Jobs News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, Bihar Board Result 2026, CBSE Board Result 2026, UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।