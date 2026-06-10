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PSPCL Recruitment 2026: 10वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी! लाइनमैन के 6,289 पदों पर निकली सरकारी नौकरी

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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PSPCL Recruitment 2026: पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन (PSPCL) ने असिस्टेंट लाइनमैन के 6,289 पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। 10वीं और ITI पास युवा 15 जून 2026 से आधिकारिक वेबसाइट pspcl.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

PSPCL Recruitment 2026: 10वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी! लाइनमैन के 6,289 पदों पर निकली सरकारी नौकरी

PSPCL Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे और तकनीकी क्षेत्र में अपना करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक बेहद शानदार खबर है। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) ने बिजली विभाग में असिस्टेंट लाइनमैन (ALM) के पदों पर बंपर भर्ती की घोषणा की है। विभाग द्वारा जारी किए गए दो अलग-अलग आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन के तहत कुल 6,289 रिक्तियां भरी जाएंगी। इस बड़े अवसर का नोटिफिकेशन पीएसपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट pspcl.in पर जारी कर दिया गया है।

दो अलग-अलग विज्ञापनों में बंटे हैं पद

इस मेगा भर्ती अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए बिजली विभाग ने इसे दो श्रेणियों में विभाजित किया है। इसके तहत लाइनमैन ट्रेड में नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (NAC) धारकों के लिए 3,289 पद आरक्षित किए गए हैं। वहीं दूसरे नोटिफिकेशन के तहत इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन ट्रेड में आईटीआई करने वाले छात्रों के लिए 3,000 पद घोषित किए गए हैं।

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क्या है योग्यता: 10वीं पास कर सकता है आवेदन

इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने के लिए आवेदकों का 10वीं (मैट्रिक) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही, उम्मीदवारों के पास NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट या संबंधित ट्रेड में NAC होना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि छात्र ने 10वीं कक्षा में पंजाबी भाषा एक विषय के रूप में जरूर पढ़ी हो और उसे पास किया हो।

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उम्र सीमा और मिलने वाली सैलरी

आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष (1 जनवरी 2026 के अनुसार) होनी चाहिए। पंजाब सरकार के नियमों के मुताबिक आरक्षित श्रेणियों जैसे एससी (SC), ओबीसी (OBC) और दिव्यांग उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में विशेष छूट दी जाएगी।

सैलरी: अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को 3 साल के प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा, जिसमें उन्हें 19,990 रुपये प्रति माह की शुरुआती बेसिक सैलरी दी जाएगी।

PSPCL 3289 Post of Assistant Lineman (ALM) Recruitment

PSPCL 3000 Post of Assistant Lineman (ALM) Recruitment

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महत्वपूर्ण तारीखें और आवेदन शुल्क

लाइनमैन ट्रेड के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जून 2026 से और इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन ट्रेड के लिए 19 जून 2026 से शुरू होंगे। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्रमशः 6 जुलाई और 9 जुलाई 2026 है, जबकि फीस भुगतान की अंतिम तारीख 10 जुलाई 2026 तय की गई है। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 1,416 रुपये (जीएसटी सहित) है, जबकि एससी और दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों को 885 रुपये का भुगतान ऑनलाइन करना होगा। उम्मीदवारों का अंतिम चयन कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा (CBT) में प्राप्त अंकों और मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

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लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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