Punjab Board Result 2026: इंतजार खत्म! इस दिन आएंगे 10वीं और 12वीं के नतीजे, तुरंत नोट कर लें तारीख
PSEB Result 2026 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। पंजाब बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 11 मई और 12वीं का रिजल्ट 13 मई को जारी कर सकता है। जानिए रिजल्ट चेक करने का तरीका और पिछले वर्षों का पास प्रतिशत।
Punjab Board Result 2026: पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड यानी PSEB के लाखों छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आ गई है। बोर्ड जल्द ही 10वीं और 12वीं परीक्षा 2026 के नतीजे जारी करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक, 10वीं का रिजल्ट 11 मई को जबकि 12वीं का रिजल्ट 13 मई को जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने स्कोरकार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। इस बार भी छात्रों के बीच रिजल्ट को लेकर काफी उत्साह बना हुआ है क्योंकि पिछले कई वर्षों से पंजाब बोर्ड का रिजल्ट लगातार मजबूत रहा है।
पिछले वर्षों में शानदार रहा रिजल्ट
अगर पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पंजाब बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट काफी बेहतर रहे हैं। खासतौर पर 10वीं के रिजल्ट में बोर्ड लगातार 95 प्रतिशत से ज्यादा पास प्रतिशत बनाए रखने में सफल रहा है। साल 2025 में 10वीं का कुल पास प्रतिशत 95.61 प्रतिशत दर्ज किया गया था, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 97.24 प्रतिशत तक पहुंच गया था। वहीं 12वीं के रिजल्ट की बात करें तो पिछले तीन सालों में पास प्रतिशत 91 से 95 प्रतिशत के बीच स्थिर बना रहा।
लड़कियों ने फिर दिखाई शानदार बढ़त
पंजाब बोर्ड के रिजल्ट में एक बात लगातार देखने को मिली है कि लड़कियां हर साल लड़कों से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। चाहे 10वीं हो या 12वीं, दोनों ही कक्षाओं में छात्राओं का पास प्रतिशत छात्रों से ज्यादा रहा है। इसी वजह से इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि लड़कियां रिजल्ट में अपना दबदबा कायम रख सकती हैं।
कब हुई थीं बोर्ड परीक्षाएं
PSEB ने इस साल 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं 6 मार्च से 1 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की थीं। वहीं 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 4 अप्रैल 2026 तक चली थीं। परीक्षाओं में लाखों छात्र शामिल हुए थे और अब सभी को सिर्फ रिजल्ट जारी होने का इंतजार है।
ऐसे चेक कर सकेंगे PSEB Result 2026
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र बेहद आसान तरीके से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। सबसे पहले पंजाब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद “Results” सेक्शन पर क्लिक करना होगा। वहां 10वीं या 12वीं रिजल्ट के लिंक को चुनना होगा। फिर अपना रोल नंबर दर्ज करते ही स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। छात्र इसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।
छात्रों को क्या सलाह दी गई है
बोर्ड की तरफ से छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपना रोल नंबर पहले से तैयार रखें ताकि रिजल्ट जारी होते ही बिना किसी परेशानी के अपना परिणाम देख सकें। रिजल्ट के समय वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से थोड़ी धीमी गति भी देखने को मिल सकती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव