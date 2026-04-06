PSEB 5th, 8th Result 2026: पंजाब बोर्ड 5वीं और 8वीं का रिजल्ट जल्द, जानें कहां और कैसे देख सकेंगे अपना स्कोरकार्ड
PSEB Punjab Board Class 5, 8 Result 2026: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) के द्वारा बहुत जल्द अपनी आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर 5वीं और 8वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए जा सकते हैं। छात्र बेसब्री से नतीजों का इंतजार कर रहे हैं।
PSEB 5th, 8th Result 2026: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) के द्वारा बहुत जल्द अपनी आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर 5वीं और 8वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए जा सकते हैं। बोर्ड द्वारा आयोजित वार्षिक परीक्षाओं में शामिल हुए लाखों छात्र और उनके अभिभावक अब सांसें थामकर नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड ने कॉपियों के मूल्यांकन का काम लगभग पूरा कर लिया है और अब केवल डेटा को पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया बची है। माना जा रहा है कि बोर्ड किसी भी वक्त नतीजों की तारीख और समय का आधिकारिक ऐलान कर सकता है।
कब आएगा रिजल्ट?
हालांकि बोर्ड की ओर से अभी तक कोई 'निश्चित' तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखें तो अप्रैल के मध्य या अंतिम सप्ताह तक परिणाम घोषित कर दिए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और बोर्ड के अधिकारियों से मिल रही जानकारी के अनुसार, कक्षा 5वीं और 8वीं का रिजल्ट इसी महीने (अप्रैल 2026) जारी होने की पूरी संभावना है। बोर्ड की ओर से अभी तक रिजल्ट तिथि की आधिकारिक घोषणा या पुष्टि नहीं की गई है।
रिजल्ट देखने के लिए आधिकारिक पोर्टल
जैसे ही पंजाब बोर्ड द्वारा रिजल्ट लिंक सक्रिय किया जाएगा, छात्र और उनके माता-पिता बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे। इसके लिए प्रमुख वेबसाइट्स ये हैं:
pseb.ac.in
punjab.indiaresults.com
रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स
रिजल्ट जारी होने के बाद वेबसाइट पर काफी ट्रैफिक हो सकता है। ऐसे में बिना किसी परेशानी के अपना परिणाम देखने के लिए इन स्टेप्स को करें:
- सबसे पहले पंजाब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Results' टैब पर क्लिक करें।
3. अब अपनी कक्षा (5th या 8th) के अनुसार रिजल्ट लिंक को चुनें।
4. अपना रोल नंबर (Roll Number) या नाम (Name) दर्ज करें।
5. 'Find Results' बटन पर क्लिक करें।
6. आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर खुल जाएगी, इसे भविष्य के लिए डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें।
ऑनलाइन मार्कशीट और ओरिजनल मार्कशीट
छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि वेबसाइट पर उपलब्ध मार्कशीट केवल प्रोविजनल होगी। इसका उपयोग अगली कक्षा में दाखिले के लिए किया जा सकता है, लेकिन ओरिजनल मार्कशीट छात्रों को उनके संबंधित स्कूलों से कुछ हफ्तों बाद प्राप्त होंगे।
मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद छात्रों को अपने नाम, माता-पिता के नाम और अंकों की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। यदि कोई त्रुटि पाई जाती है, तो उसे तुरंत स्कूल प्रशासन के संज्ञान में लाएं।
परीक्षा का स्तर और पासिंग मार्क्स
इस साल पंजाब बोर्ड ने 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं पूरे प्रदेश में कड़े सुरक्षा और पारदर्शिता के साथ आयोजित की थीं। बोर्ड के नियमों के अनुसार, छात्रों को अगली कक्षा में प्रोमोट होने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। जो छात्र किसी एक विषय में असफल होते हैं, उनके लिए बोर्ड 'सप्लीमेंट्री परीक्षा' का अवसर भी प्रदान करेगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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