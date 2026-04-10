पंजाब बोर्ड 8वीं के नतीजे जारी, तेहना ने 600 में से 600 अंक लाकर किया टॉप; यहां देखें टॉपर्स की लिस्ट
pseb punjab board class 8th results 2026: पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने आठवीं क्लास के नतीजे जारी कर दिए हैं जिसमें कुल 96.51% बच्चे पास हुए हैं और तेहना ने 100% अंक लाकर स्टेट टॉप किया है।
pseb punjab board class 8th results 2026: पंजाब भर के उन तमाम छात्र-छात्राओं और उनके माता-पिता का इंतजार आज आखिरकार खत्म हो गया है। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आठवीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। तेहना ने 600 में से पूरे 600 अंक हासिल कर 100 फीसदी स्कोर के साथ पूरे पंजाब में पहला स्थान प्राप्त किया है और टॉपर बन गई हैं। अगर हम इस साल के आंकड़ों पर बारीकी से नजर डालें तो पता चलता है कि आठवीं की बोर्ड परीक्षा में कुल 2,62,966 बच्चों ने हिस्सा लिया था। इनमें से 2,53,789 बच्चों ने कामयाबी हासिल करते हुए परीक्षा पास कर ली है। हालांकि, अगर हम पिछले साल (2024-25) से इसकी तुलना करें तो पास प्रतिशत में हल्की सी गिरावट जरूर देखने को मिली है। पिछले साल 2,90,471 बच्चे परीक्षा में बैठे थे, जिनमें से 2,82,627 पास हुए थे और कुल पास प्रतिशत 97.30 फीसदी दर्ज किया गया था। यह मामूली गिरावट किसी भी तरह से बच्चों की मेहनत को कम नहीं आंकती, बल्कि यह पूरे राज्य में शिक्षा के लगातार बेहतर और स्थिर स्तर को ही दर्शाती है।
तेहना का 100% स्कोर और शानदार प्रदर्शन
इस साल की टॉपर लिस्ट देखकर किसी को भी गर्व महसूस होगा। तेहना ने अपनी मेहनत और लगन से वो कर दिखाया है, जिसका सपना हर छात्र देखता है। टॉप करने वाली तेहना ने 600 में से पूरे 600 अंक हासिल कर 100 फीसदी स्कोर हासिल किए हैं। उनके ठीक पीछे दूसरे पायदान पर जपजी कौर और जसमीत कौर ने अपनी जगह बनाई है। इन दोनों ही होनहार छात्राओं ने 600 में से 598 अंक प्राप्त किए हैं और 99.67 फीसदी स्कोर के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान हासिल किया है।
यहां देखें टॉपर्स के नाम
|रैंक
|नाम
|प्राप्त अंक
|कुल अंक
|प्रतिशत
|1
|तेहना
|600
|600
|100.00%
|2
|जपजी कौर
|598
|600
|99.67%
|2
|जसमीत कौर
|598
|600
|99.67%
लड़कियों का जलवा बरकरार,ट्रांसजेंडर छात्रों ने पेश की मिसाल
जब भी बोर्ड के नतीजे आते हैं, तो यह देखना हमेशा दिलचस्प होता है कि बाजी किसने मारी। इस बार भी आठवीं के नतीजों में लड़कों को पछाड़ते हुए लड़कियों ने अपना दबदबा कायम रखा है। लड़कियों का पास प्रतिशत शानदार 97.74 फीसदी रहा, जबकि लड़कों ने भी कड़ी टक्कर देते हुए 95.42 फीसदी पास प्रतिशत हासिल किया। इसके अलावा, इस बार के नतीजों में एक बेहद खूबसूरत और हौसला बढ़ाने वाली बात भी सामने आई। बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, इस साल आठ ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों ने भी परीक्षा दी थी और सबसे खुशी की बात यह है कि सभी आठों छात्रों ने परीक्षा पास कर ली है। इस वर्ग में 100% सफलता दर ने यकीनन समाज को एक बहुत ही सकारात्मक और मजबूत संदेश दिया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव