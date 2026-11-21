PSEB Exam Date 2027: पंजाब बोर्ड की 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षा तारीखों का ऐलान, जानें कब से होंगे एग्जाम
PSEB के परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक, कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं एक ही अवधि में आयोजित की जाएंगी। तीनों कक्षाओं के विद्यार्थियों को 8 जनवरी से 20 जनवरी 2027 के बीच प्रैक्टिकल परीक्षा देनी होगी।
पंजाब बोर्ड के 8वीं, 10वीं और 12वीं की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में छात्रों को अब परीक्षा शेड्यूल के हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बोर्ड के शेड्यूल के मुताबिक, तीनों कक्षाओं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 8 जनवरी से 20 जनवरी 2027 तक आयोजित की जाएंगी। वहीं, लिखित परीक्षाएं मार्च से शुरू होंगी।
बता दें कि पंजाब बोर्ड के कक्षा 8वीं और 12वीं की लिखित परीक्षाएं 5 मार्च 2027 से शुरू होंगी, जबकि 10वीं की परीक्षाएं 19 मार्च 2027 से आयोजित की जाएंगी। बोर्ड ने परीक्षा कार्यक्रम 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है।
जनवरी में होंगी तीनों कक्षाओं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं
PSEB के परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक, कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं एक ही अवधि में आयोजित की जाएंगी। तीनों कक्षाओं के विद्यार्थियों को 8 जनवरी से 20 जनवरी 2027 के बीच प्रैक्टिकल परीक्षा देनी होगी।
कक्षा- प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीख
8वीं- 8 से 20 जनवरी 2027
10वीं- 8 से 20 जनवरी 2027
12वीं- 8 से 20 जनवरी 2027
PSEB Exam date 2027: मार्च से शुरू होंगी लिखित परीक्षाएं
बोर्ड की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार, कक्षा 8वीं और 12वीं की लिखित परीक्षाएं 5 मार्च 2027 से शुरू होंगी। वहीं, कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 19 मार्च से आयोजित की जाएंगी। कक्षा के अनुसार परीक्षा की तारीखें इस प्रकार हैं-
कक्षा- लिखित परीक्षा की तारीख
8वीं- 5 मार्च 2027 से 18 मार्च 2027
10वीं- 19 मार्च 2027 से 20 अप्रैल 2027
12वीं- 5 मार्च 2027 से 23 अप्रैल 2027
पंजाब विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया शेड्यूल
पंजाब में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बोर्ड ने चुनाव की तैयारियों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा कार्यक्रम तैयार किया है, ताकि चुनावी कार्यों के कारण बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन में कोई बाधा न आए।
अलग से जारी होगी सब्जेक्ट वाइज डेटशीट
PSEB ने तीनों कक्षाओं की विषयवार परीक्षा तारीखों का पूरा टाइमटेबल अलग से जारी करेगा। विषयवार डेटशीट जारी होने के बाद छात्र इसे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। ऐसे में छात्रों सब्जेक्ट वाइज टाइमटेबल और अन्य अपडेट के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट अपनी नजर बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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